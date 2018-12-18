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Çin-ABD gerilimi yeniden başlıyor!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye resmen meydan okudu. Şi Cinping, Donald Trump'ı kastederek "Kimse Çin halkına ne yapılması gerektiği, ne yapılmaması gerektiğini söyleyecek, dayatacak pozisyonda değildir" dedi.

18 Aralık 2018 Salı 16:19
Çin-ABD gerilimi yeniden başlıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'i köşeye sıkıştırma politikalarına meydan okuyan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Kimse Çin halkına ne yapılması gerektiği, ne yapılmaması gerektiğini söyleyecek, dayatacak pozisyonda değildir" dedi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) reform ve açılım politikasına başlamasının 40. yıldönümünde Ulusal Halk Kongresi'ne evsahipliği yapan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törende Şi Cinping'den Washington'a mesaj niteliğinde bir konuşma geldi.

Reformlara devam edeceklerini, ancak tek parti sisteminden sapmayacaklarını söyleyen Çin Devlet Başkanı, hiçbir ülkeden de emir almayacaklarını belirtti.

'Kimseye tehdit değiliz'

ABD yönetimlerinin sürekli Çin'i en büyük tehdit kabul eden politikalarına atıfla 'Çin'in hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını' dile getiren Şi, ama Çin'in itilip kakılmaya gelmeyeceği mesajını verdi.

Mao Zedong sonrasının en güçlü lideri, ÇKP üyelerine "Kimse Çin halkına ne yapılması gerektiği, ne yapılmaması gerektiğini söyleyecek, dayatacak pozisyonda değildir" diye hitap etti.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:19
  1. Çin
  2. ABD

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