Çin, AB ve ABD'den ortak çalışma için açık açık mesajı: Yapay zeka zirvesi! Anlaşma tamam, resmen duyuruldu!

Yapay zekanın son 1 yıldır hayatımızın her alanına dahil olmasının ardından siyasi liderler ve teknoloji uzmanları İngiltere'de düzenlenen yapay zeka güvenlik zirvesinde bir araya geldi

Bazı teknoloji uzmanları ve siyasi liderler, yapay zekanın hızlı gelişiminin kontrol edilmediği takdirde dünya için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunarak, hükümetler ve uluslararası kurumlar arasında koruma önlemleri ve düzenlemeler tasarlama yarışına yol açtı.

ELON MUSK KATILIM SAĞLADI

Batı'nın güvenli gelişimini yönetme çabalarında bir ilk olarak Çinli bir bakan yardımcısı, ABD ve AB liderleri ile Elon Musk ve ChatGPT'den Sam Altman gibi teknoloji patronlarına, İngiltere Bletchley Park'ta düzenlenen zirveye katıldı.

Aralarında ABD ve Çin'in yanı sıra AB'nin de bulunduğu 25'ten fazla ülke, ülkelerin birlikte çalışması ve gözetim konusunda ortak bir yaklaşım oluşturması gerektiğini belirten bir "Bletchley Deklarasyonu" imzaladı.

Bildirge, ortak endişe kaynağı olan riskleri belirlemeye ve bu risklere ilişkin bilimsel anlayış geliştirmeye odaklanan iki yönlü bir gündem ortaya koyarken, aynı zamanda bu riskleri azaltmaya yönelik ülkeler arası politikalar da geliştirmektedir.

ÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANI İŞBİRLİĞİNE HAZIRIM MESAJI VERDİ

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Çin'in bilim ve teknoloji bakan yardımcısı Wu Zhaohui, iki günlük zirvenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Pekin'in uluslararası bir "yönetim çerçevesi" oluşturulmasına yardımcı olmak için yapay zeka güvenliği konusunda işbirliğini artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Zhaohui, "Büyüklükleri ve ölçekleri ne olursa olsun ülkeler yapay zekayı geliştirmek ve kullanmak için eşit haklara sahiptir" dedi.

YAPAY ZEKA İNSANDAN DAHA FAZLA ZEKAYA ULAŞABİLİR

Yapay zekanın ekonomiler ve toplum üzerinde yaratabileceği etkiye ilişkin endişeler, geçen yıl Kasım ayında Microsoft destekli OpenAI'nin ChatGPT'yi kullanıma sunmasıyla başladı.

İnsan benzeri diyaloglar yaratmak için doğal dil işleme araçlarını kullanarak, bazı yapay zeka öncüleri de dahil olmak üzere, makinelerin zaman içinde insanlardan daha fazla zekaya ulaşabileceği ve bunun da sınırsız, istenmeyen sonuçlara yol açabileceği korkusunu körükledi.

Hükümetler ve yetkililer şimdi, teknoloji tam potansiyeline ulaşmadan önce düzenlemelerle ağırlaştırılmaktan endişelenen yapay zeka şirketleriyle birlikte ileriye dönük bir yol çizmeye çalışıyor.

"YAPAY ZEKA VAROLUŞSAL RİSKLERDEN BİRİ VE EN ACİL OLANI"

Elon Musk, "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız. Bence yapay zeka, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal risklerden biri ve en acil olanı." dedi

Öte yandan Musk, yapay zeka güvenliği için yapılan küresel zirvenin zamanlamasının çok doğru olduğunu ifade etti.

1 YIL İÇİNDE 2 ZİRVE DAHA GERÇEKLEŞECEK

İngiltere Dijital Bakanı Michelle Donelan, bu kadar çok kilit oyuncuyu bir araya getirmenin bile bir başarı olduğunu söyledi.

Donelan, biri altı ay sonra Güney Kore'de, diğeri de bundan altı ay sonra Fransa'da olmak üzere iki yapay zeka Güvenlik Zirvesi daha düzenleneceğini duyurdu.