0553 313 94 23

Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’na Ortak Ülke olarak katılacak

88.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı’na Ortak Ülke olarak katılacak

88. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Düzenlenen etkinliğe bu yıl, dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülkeleri arasında yer alan Çin, ortak ülke olarak katılacak.


Söz konusu katılım ile hem iki ülke karşılıklı olarak önemli bir tanıtım fırsatı elde etmiş olacak, hem de Türkiye-Çin ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileri boyuta taşınacak.


Her yıl gerçekleştirilmekte olan ticari etkinlikte Ticaret Bakanlığı dünyanın pek çok ülkesinden üst düzey resmi heyetleri ağırlıyor. Bu etkinlikle Türkiye’nin ekonomik ve ticari potansiyeli konuklara tanıtılırken yeni işbirliği olanaklarını keşfetme imkanı da oluşuyor.


İzmir Enternasyonal Fuarı’na 2017’de Rusya, geçtiğimiz yıl ise Sırbistan ortak ülke olarak katılmış, bu ülkeler iktisadi olarak güçlü yönlerinin yanı sıra kültürel özelliklerini de tanıtma fırsatı bulmuşlardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı
    1. Fabrika işçisi elini makineye kaptırdı
    2. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1’i..
    3. Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda
    4. Sıcak hava geliyor
    5. İç güvenlik operasyonlarında..
    6. FETÖ’cü karı koca yakalandı
    7. Nükleer fizikçiden dikkat çeken Mursi..
    8. İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon..
    9. ANALİZ - West Point takımı dünyaya karşı
    10. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    11. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    12. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    13. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    14. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    15. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    16. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    18. Minikler emniyeti gezdi
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    20. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    21. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    22. Türkiye'den S-400 resti: ABD bize..
    23. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    24. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    26. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    27. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    28. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    29. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    30. Minik bağlamacılar ustalara taş..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı