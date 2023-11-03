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Teknoloji Çin, 2025'e kadar! Yapay zeka: insansı robot yapacak! Ön inovasyon sistemi kurma planı! Kötüye gidebilir
Teknoloji

Çin, 2025'e kadar! Yapay zeka: insansı robot yapacak! Ön inovasyon sistemi kurma planı! Kötüye gidebilir

Yeniakit Publisher
2023-11-03 23:23:00 - 2023-11-04 00:16:59
Çin, 2025'e kadar! Yapay zeka: insansı robot yapacak! Ön inovasyon sistemi kurma planı! Kötüye gidebilir

Çin'in bu projesinin tehlikesi hissedilmeye başlandı! Teknoloji sektörü uzmanları ikiye böldü: Kimi uzmanlar olumlu olacak derken kimisi de bu kötü haber resmen diyerek duyurdu. Çin, 2025'e kadar insansı robotlara yönelik bir ön inovasyon sistemi kurmayı planlıyor

Çin, geleceğin endüstrisini geliştirme çabaları kapsamında 2025 yılına kadar insansı robotlara yönelik bir ön inovasyon sistemi kurmayı planlıyor. Ülkede insansı robot pazarında uzmanlaşmış işletmelerin yanı sıra küresel etkiye sahip insansı robot şirketleri kurulacak.

 Çin, geleceğin endüstrisini geliştirme çabaları kapsamında 2025 yılına kadar insansı robotlara yönelik bir ön inovasyon sistemi kurmayı planlıyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayımlanan yönergeye göre, ülkede 2025 yılına kadar insansı robot pazarında uzmanlaşmış ve en son teknolojilere sahip bir dizi küçük ve orta ölçekli işletmenin yanı sıra küresel etkiye sahip iki ya da üç insansı robot şirketi kurulmuş olacak.

Yönergede, Çin'in 2027 itibarıyla güvenli ve güvenilir bir sanayi ve tedarik zinciri sistemine kavuşacağı ve ilgili ürünlerin reel ekonomiye derinlemesine entegre edileceği belirtildi.

Ülkede özellikle temel bileşenlerin üretiminin güçlendirilmesi ve ürün geliştirme açısından yazılım inovasyonunun teşvik edilmesi alanında çalışmalar yürütülecek, ayrıca imalat ve diğer ilgili sektörler için senaryolar oluşturulacak.
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Büyük potansiyel barındıran geleceğin teknolojisi niteliğindeki insansı robot geliştirme süreci; yapay zeka, üst düzey üretim ve yeni malzemeler gibi çeşitli ileri teknolojileri içeriyor.

Bakanlık, Çin'in sektörü geliştirmek için belirli bir temele sahip olduğunu ancak kilit önemdeki teknoloji inovasyonunu ilerletmek üzere kaynak ve çabaların bir havuzda toplanması gerektiğini belirtti.

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