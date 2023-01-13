Çin, 2022 yılında yeni rekor

Çin Genel Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2022 yılında ülkenin ihracat hacmi önceki yıla göre yüzde 10,5 oranında artarak 23 trilyon 970 milyar yuanı, ithalat hacmi ise yüzde 4,3 oranında artarak 18 trilyon 100 milyar yuanı buldu.

Çin ile Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkeler arasındaki ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 19,4 oranında artarak 13 trilyon 830 milyar yuanı, Çin ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (RCEP) imzalayan 14 ülke arasındaki ticaret hacminin ise yüzde 7,5 oranında artarak 12 trilyon 950 milyar yuanı bulduğu bildirildi.