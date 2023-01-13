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Dünya Çin, 2022 yılında yeni rekor
Dünya

Çin, 2022 yılında yeni rekor

Çin Genel Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Lü Daliang, 2022 yılında ülkenin dış ticaret hacminin, önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 42 trilyon 70 milyar yuanı (yaklaşık 6 trilyon 251 milyar dolar) bulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 14:26:00 -
Çin, 2022 yılında yeni rekor

Çin Genel Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2022 yılında ülkenin ihracat hacmi önceki yıla göre yüzde 10,5 oranında artarak 23 trilyon 970 milyar yuanı, ithalat hacmi ise yüzde 4,3 oranında artarak 18 trilyon 100 milyar yuanı buldu.

Çin ile Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkeler arasındaki ticaret hacminin önceki yıla göre yüzde 19,4 oranında artarak 13 trilyon 830 milyar yuanı, Çin ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı (RCEP) imzalayan 14 ülke arasındaki ticaret hacminin ise yüzde 7,5 oranında artarak 12 trilyon 950 milyar yuanı bulduğu bildirildi.

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