Çin, 1 yıl önce şehit ettiği İslam aliminin haberini yeni verdi! Bunun adı Çin zulmü

Doğu Türkistan'ın tanınmış âlimlerinden Abdülkerim Abdülveli (Kerim Qari) Çin hapishanesinde şehit olmasının ardından sonrasında dün Küçükçekmece'de gıyabi cenaze namazı kılındı. 30 yıl boyunca Çin zindanlarında kalan ve bir yıl önce şehit olmasına rağmen ailesine yeni haber verilen Abdülkerim Abdulveli için Küçükçekmece Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Siracettin Azizi, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ve şehit alimin çok sayıda sevenleri katıldı.

"Halkın içerisindeki mazlumiyeti ortaya çıkarıyor"

Gıyabi cenaze namazı öncesinde konuşan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Siracettin Azizi, "Allah şehidimizin şehadetini kabul etsin. Kerim Qari'nin hayatı Doğu Türkistan'daki diğer alimlerin hayatından farklıydı. Kerim Qari bütün hayatını Allah'ın dini için, halkın imanını kurtarmak için feda etti. Kerim Qari 1990 dan 2017 yılına kadar yaklaşık 30 yıl cezaevinde kaldı. 1980'li yılların başından 1990 yılına kadar birçok farklı yerde davet çalışmaları yaptı. Kerim Qari'nin şehadeti bu halkın içerisindeki mazlumiyeti ortaya çıkarıyor." dedi.

"Alimlerin yıldızlar gibi kaymasına tahammül edemiyoruz"

Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan ise yaptığı konuşmada, "Doğu Türkistan bugün büyük bir âlimini kaybettik. Uygurların ‘Âlimin ölümü alemin ölümüdür' diye bir atasözleri var. Burada ve farklı ülkelerde muhaceratta bulunanların her gün Doğu Türkistan'da bulunan ailesinden birileri şehit oluyor. Bunun için sadece teselli ve dua ile yetiniyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Ancak böylesine büyük bir zat, Doğu Türkistan'ın omurgasını teşkil eden ve büyüklerimizin manevi anlamda yaslandığı alimlerin birer birer yıldızlar gibi kaymasına tahammül edemiyoruz. Yüreklerimiz kan ağlıyor. Çok derin kaygı ve yas içerisindeyiz. Bu yıl içerisinde 4 büyük âlimimizi şehid verdik. Bütün dünya buna sessiz kaldı." ifadelerini kullandı.

"Bütün ümmete haykırıyor"

Bu günlerde tüm dünyada insan hakları adına toplantıların yapılacağını hatırlatan Oğuzhan, "Hepinizin malumu, bu günlerde bütün dünya insan hakları gününü kutlayacak. Ancak biliyoruz ki Doğu Türkistan'da 70 senedir Çin esareti altında inleyen, asimile edilen, soykırıma tabi tutulan, yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz, izzet ve namusumuza dahi sahip çıkamadığımız ve 40 milyonluk bir nüfusun bu şekilde yavaş yavaş eritilerek yok edilmeye maruz bırakıldığı bu günlerde insan hakları davulunu çalsanız ne olur. Biz bugün aslında üstadımızın gıyabi cenaze namazını değil insanlığın cenaze namazını kılıyoruz. İslam dünyasının cenaze namazını kılıyoruz. Çünkü ruhları, vicdanları ölmüş, birbirlerine sahip çıkamıyorlar. Göz göre göre 40 milyonluk bir nüfus yok olma tehlikesi altında şu anda bütün ümmete haykırıyor." diye konuştu.

Çin'in Nazi kamplarında inliyorlar

İLKHA'nın haberine göre, 70 senelik esaret boyunca milyonlarca insanın şehid edildiğini söyleyen Oğuzhan, son olarak şu ifadelere yer verdi:

"Toplumda arz etmek istediğimiz insan hak ihlalleri, katliamlar, soykırımlar, asimilasyonlar, kısıtlama ve baskılar bugün yaşamakta olduğumuz insanlık dışı vahşi bir politika önünde hiçbir şeydir. Şuan 5 milyona yakın Müslüman bir topluluk Çin'in Nazi toplama kamplarında inlemektedirler. Bize gelen haberlere göre bir koğuşta 3 ay içerisinde 9 bayan kardeşimiz şehit oldu. Böylelikle Doğu Türkistan'da milyonlarca kardeşimizin kamplarda esir tutulduklarını biliyoruz ve tahminimizce yüzbinlerce insan şehid edilmektedir. Bu konuda İslam dünyası Çin'e ikaz dahi yapmadı. Bizim yüreğimiz parçalanmakta, bu meseleyi Allah'a havale etmekteyiz. Bunun vebalini bütün ümmet hissiz ve şuursuzca üzerinde taşımaktadır. Bunun için şu an Doğu Türkistan'da milyonlarca insanın kurtulması için, kızlarımızın zoraki olarak Çinlilerle evlendirilme ve namuslarının kirletilmemesi için, çocuklarımızın Çinlileştirilerek yok edilmemesi için İslam dünyasının buna dur demesi lazım."

Bir kediyi haber yapanlar, bu zülme sessiz

Hazreti Ali'nin "Zulme mani olamıyorsanız onu herkese duyurun" sözüyle konuşmasına başlayan HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ise şunları kaydetti:

"Şehidimizin mertebesi alidir. Biz buna inanıyoruz. Diğer taraftan basına sesleniyorum. Bir kedinin ağaçta mahsur kalmasını dahi haber yapan, insancıl duygularını o kadar ön plana çıkaran basın ve medya maalesef bugün yine körler ve sağırları oynuyor. Kaç yıldır televizyonlarda doğu Türkistan'da yaşanan zulmü anlatan ne belgeseller ne de haberlerde küçük bir alt yazı geçtiğini görmedik. Bu da maalesef basının içerisindeki durumu gösteriyor. Diğer tarafta siyaset yapanlara sesleniyorum. Buyurun ırkdaşsa şehit ırkdaşımız, dindaşsa dindaşımız, neresinden tutarsak tutalım sahip çıkmamız lazım." (İLKHA)