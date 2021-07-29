  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Barzani ile görüştü
Beşiktaş'ın Forveti Kim Olacak?
1,5 yaşındaki bebeğe işkence! Vicdansıza meydan dayağı
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazırlanıyor
Gündem Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Gündem

Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığı içinde olan PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 14:30:00 - 2021-07-29 15:00:37

Irak'ın Kandil alanında sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve İNTERPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

2009 yılında öegüte katıldı

Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen teröristin 2009 yılında Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtiği ve örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Sözde bölük komutanlığı yapmış

2014 yılında Kandil yönetimince yapılan görevlendirme kapsamında Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/ YPG saflarında faaliyet gösteren teröristin son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kafasına....

Gene mi "canlı" ... :(((
  • Yanıtla

Yozgat

Asin .....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay