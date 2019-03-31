Çimsa’dan dev satın alma

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, dünyanın önde gelen beyaz çimento üreticilerinden İspanya’nın Valencia şehrindeki Bunol Fabrikası’nı 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı. Şirket, bu yatırımla daha geniş bir coğrafyada söz sahibi olmayı hedefliyor. Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, Bunol Fabrikası’yla global arenada güçleneceklerini kaydederek, “Önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dünyanın 1 numarası oluyor

Yeni coğrafyalarda yer almayı hedeflediklerinin altını çizen Genel Müdür Ülkü Özcan da şöyle konuştu: “50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento sektöründe her zaman sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıştık. 21 Mart tarihinde Çimsa’yı uluslararası arenada güçlendirmek büyük bir adım atarak İspanya Bunol Fabrikası’nı satın almak için süreçlerimizi başlatmıştık. İmza süreçlerimizi tamamlamış olarak Çimsa’yı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz.”