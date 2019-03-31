0553 313 94 23

Çimsa’dan dev satın alma

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, dünyanın önde gelen beyaz çimento üreticilerinden İspanya’nın Valencia şehrindeki Bunol Fabrikası’nı 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı.

31 Mart 2019 Pazar 10:39
Çimsa’dan dev satın alma

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, dünyanın önde gelen beyaz çimento üreticilerinden İspanya’nın Valencia şehrindeki Bunol Fabrikası’nı 180 milyon dolara satın almak için anlaşmayı imzaladı. Şirket, bu yatırımla daha geniş bir coğrafyada söz sahibi olmayı hedefliyor. Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, Bunol Fabrikası’yla global arenada güçleneceklerini kaydederek, “Önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dünyanın 1 numarası oluyor

Yeni coğrafyalarda yer almayı hedeflediklerinin altını çizen Genel Müdür Ülkü Özcan da şöyle konuştu: “50 yıla yakın süredir var olduğumuz çimento sektöründe her zaman sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıştık. 21 Mart tarihinde Çimsa’yı uluslararası arenada güçlendirmek büyük bir adım atarak İspanya Bunol Fabrikası’nı satın almak için süreçlerimizi başlatmıştık. İmza süreçlerimizi tamamlamış olarak Çimsa’yı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:39
  1. Sabancı Holding
  2. Çimsa
  3. Bunol Fabrikası
  4. Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka
  5. Genel Müdür Ülkü Özcan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resim alanında birbirinden çarpıcı eserler Mamut Art’ta olacak
    1. Resim alanında birbirinden çarpıcı..
    2. Bu haberi okuduktan sonra bir daha..
    3. Vahittin Bozgeyik dualarla anıldı
    4. Bernard Mensah için Beşiktaş iddiası
    5. Vali Yaman oyunu kullandı
    6. İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk
    7. Badmintonda bronz madalya
    8. Özhaseki oyunu kullandı
    9. Kaybolan 10 yaşındaki Ömer’in cansız..
    10. Doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat..
    11. Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa..
    12. Başkan Kazım Kurt oyunu kullandı
    13. Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına..
    14. AK Partili Yılmaz: “Seçimler..
    15. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    16. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    17. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    18. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    19. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    20. Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş..
    21. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    22. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    23. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    24. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    25. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    26. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    27. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    28. Böcek oyunu kullandı
    29. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    30. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin