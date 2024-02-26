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Ekonomi Cimriliğiyle ün saldı! Buffet'ın şirketinin kasasında dudak uçuklatan nakit
Ekonomi

Cimriliğiyle ün saldı! Buffet'ın şirketinin kasasında dudak uçuklatan nakit

Yeniakit Publisher
2024-02-26 02:26:00 -
Cimriliğiyle ün saldı! Buffet'ın şirketinin kasasında dudak uçuklatan nakit

ABD'li ünlü iş insanı Warren Buffett'ın (93) şirketi Berkshire Hathaway'in nakit varlığı son çeyrek itibarıyla 167,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Berkshire Hathaway'in nakit varlığı, holdingin cazip değerlemelerde anlaşmalar bulmakta zorlanması nedeniyle dördüncü çeyrekte 167,6 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Şirket ayrıca, bir önceki yılın aynı döneminde 6,63 milyar dolar olan dördüncü çeyrek operasyonel kârını, daha yüksek faiz oranları, sigorta sektörü kazançları ve yatırım gelirlerindeki artışın yardımıyla 8,48 milyar dolar olarak açıkladı.

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