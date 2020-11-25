Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: "Altyapı hamlesiyle üst düzey sporcuların yetişmesini hedefliyoruz"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile, 36 ili kapsayan altyapı hamlesiyle, çocuk ve gençlerin cimnastikle tanışmasını ve üst düzey sporcuların yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Çelen, AA muhabire yaptığı açıklamada, altyapı konusunda belirlenen eksiklerin "36 İlde Altyapı Hamlesi" projesi ile tamamlanacağını ve Türkiye'de yürütülen cimnastik faaliyetlerinin tanıtımı açısından projenin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Altyapı malzemelerinin temini konusunda atılması gereken adımlar olduğunu dile getiren Çelen, şunları kaydetti:

"2012 yılında yönetime geldiğimizde faal il sayısı 23 ile sınırlıyken, cimnastiği tüm Türkiye'ye yayma hedefi koymuştuk. Bugün 81 ilimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizin tahsis ettiği salonlarda, cimnastik antrenörlerimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Altyapı eksiklerimizin tamamlanması ihtiyacından yola çıkarak federasyonumuz tarafından projelendirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük desteği ile gerçekleştirilen son altyapı hamlemizde 1489 teknik malzeme temin edildi. Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya Türkiye'nin dört bir yanındaki salonlarımızda cimnastik alet, takım ve minderlerin kurulumu için çalışmalara başlandı."

Çelen, proje ile cimnastiğin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirterek, "36 ili kapsayan bu projede özellikle Anadolu'da cimnastik altyapı malzemelerinin eksik olduğu yerler tercih edildi. Sağlanan bu yeni imkanlarla hem çocuklarımız ve gençlerimizin cimnastikle tanışmasını hem de o illerden de üst düzey sporcuların yetişmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cimnastiğin özellikle Anadolu'daki gelişimi için önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığını vurgulayan Çelen, "Bakanlığımızın 36 ilimize tek kalemde yapmış olduğu yatırım için, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, illerimizde cimnastik için salon tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürlerimize ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.