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Çimleri biçmek isterken ayağını biçti!

Konya'da Suriye uyruklu bir kişi, evinin bahçesindeki çimleri biçmek isterken çim biçme makinesinin altında kalarak sağ ayak parmaklarını makineye kaptırdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:53
Çimleri biçmek isterken ayağını biçti!

Konya’nın Kulu ilçesinde çim biçen bir kişi bıçaklı çim makinesine ayak parmaklarını kaptırdı.

Makinenin altında kaldı

İddiaya göre, Kulu merkezde ikamet eden Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi (32), evinin bahçesindeki çimleri biçmek istedi. El Sufi, çimleri biçtiği sırada hareket halinde olan demir bıçaklı çim makinesini geri geri getirirken tökezleyerek sırt üstü yere düştü. Bu sırada şahsın sağ ayağı çim makinesinin altında kaldı ve hareket halindeki bıçaklar El Sufi'nin ayak parmaklarının kesilmesine sebep oldu. Alaeddin El Sufi, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:53
  1. Konya
  2. çim makinesi
  3. Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi
  4. ayak parmakları
  5. Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi

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