Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo neden öldü?

Cimilli İbo, lakaplı İbrahim Özer, Karadenizli bir sanatçıdır. Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Böbrek yetmezliği yaşayan sanatçının ayrıca kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı. Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte merak edilen haberin devamı…

Cimilli İbo kimdir?

Geçek adı İbrahim Özer olan Cimili İbo aslen Rizeli olup, 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Cimilli İbo, türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Cimili İbo daha sonra, Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.