  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna'dan gece yarısı yoğun füze saldırısı

Guterres zamanı geldi diyerek duyurdu! Siyonistler çılgına döndü

CHP Genel Başkanı mı partinin çaycısı mı belli değil! İmamoğlu Özgür Özel’in konuşmasına fırsat vermedi

Gökhan Zan suç duyurusunda bulunmuştu: Turgay Kocakaya tutuklandı

Libya Başbakanı 'Elhamdülillah' diyerek duyurdu: 10 yıl sonra bir ilk

Cem Küçük’ün canlı yayınında ağzından kaçırdı! Emekliye ek zam tarihi belli oldu

Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır: İmamoğlu Türkiye için büyük bir tehdittir

Murat Kurum: Trafik ve ulaşım çilesini gündemden çıkaracağız

Cihat Yaycı'dan Moskova saldırısıyla ilgili şok eden Türkiye uyarısı: Bunu her an gündeme getirebilirler
Aktüel CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Aktüel

CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi

Yeniakit Publisher
2024-03-24 14:21:00 -
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi

Gaziantep'te ailelerinin evlilik kararına karşı çıktığı genç çift, damadın başvurusu üzerine CİMER'in yönlendirdiği yetkililer sayesinde bir süre önce hayatını birleştirdi.

Gaziantep'te aile büyükleri onaylamadığı için evlenemeyen çift, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) damadın yaptığı başvurunun ardından, kurum amirlerinin devreye girmesiyle bir süre önce evlendi.

Kentteki bir sağlık kurumunda işçi olarak çalışan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, hem kendisinin hem de hayatını birleştirmek istediği 23 yaşındaki Esra Bağmacı'nın ailesinin evliliklerine onay vermemesi üzerine CİMER'den yardım istedi.

CİMER'in yönlendirmesiyle devreye giren Gaziantep İl Müftülüğü, Doğan ve Bağmacı'nın ailelerine ulaşarak tarafları ikna etti.

Durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ailelerle bir araya gelerek genç çiftin ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyalarını aldı, çifte altın hediye etti.

"1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu"

Doğan, AA muhabirine, evlenmek için bayağı uğraştıklarını ve aile büyüklerini aşamadıkları için devlet büyüklerinden yardım istediklerini söyledi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İş yerinde çalıştığı sırada e-Devlet sistemine girerek CİMER'e şikayette bulunduğunu belirten Doğan, şunları anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı, müftülüğe, valiliğe gelmemi istediler. Kötü bir şey mi yazdım diye düşündüm. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım 'kızı sana isteyelim' dedi. Ailemi aradılar, 'siz istemezseniz biz gidip isteyeceğiz' dediler. Böyle söyleyince aileme de cesaret geldi. Daha sonra olaya Fatma Şahin dahil oldu, 'siz kızı alın, evinizin eksiklerini ben tamamlayacağım' dedi. Allah razı olsun, öyle de oldu. 1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu, 'artık bu iş olsun' dedi. Öyle böyle biz şu an bir yıllık evliyiz. Şu an çok iyiyiz, Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, istediğimiz buydu, o da oldu."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23