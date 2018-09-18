CİMER’e güven geri dönüyor

Osman Yiğit Ankara Yeni yönetim sistemine geçişle birlikte kapatılan Başbakanlığa bağlı BİMER’in altyapısından da faydalanılarak güçlendirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), eski hatalardan da dersler çıkararak vatandaşa daha sağlıklı hizmet vermeye başladı.

KRİPTOLAR TEMİZLENDİKÇE KURUMLAR KENDİNE GELİYOR

15 Temmuz 2016 sonrası özellikle FETÖ ihbarları esnasında, vatandaşın devlete aktardığı bilgilerin ihbar edilenlerin eline geçmesi ile güven kaybına uğrayan devletin iletişim birimlerinde dönüşüm tamamlandı. Yaklaşık 4 aydır hazırlık faaliyetinde olan yeni CİMER’de, 24 kişiden oluşan 6’şar kişilik gruplar, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. İsminin de değiştirilmesi düşünülen merkezin yeni adının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ARTIK BİLGİ VEREN VATANDAŞ İFŞA EDİLMİYOR

Eski çalışma sisteminden en önemli farkları ‘gizlilik’ ve ‘hız’ olan yeni CİMER’e bilgi veren vatandaşların kişisel bilgileri değil, üçüncü şahıslarla artık kesinlikle hiçbir kurumla bile paylaşılmıyor. Ayrıca ihbarlar hangi gün ve saatte yapılırsa yapılsın, anında ve ciddiyetle değerlendiriliyor.