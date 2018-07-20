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Çimentoda satış dalgası

Sabancı Grubu’nun ana hissedarı olduğu Çimsa’ya ait Kayseri ile Niğde Çimento’nun ve Akçansa’ya ait Lâdik Çimento’nun satışı için Ünlü & Co’ya yetki verdiği yönündeki haberler şirketlerin hisselerinde dalgalanmaya neden oldu. Sabancı Holding’den ise dün akşam saatlerine kadar iddialara ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:12
Çimentoda satış dalgası

Sabancı Holding’in lokomotif şirketlerinden  olan ÇİMSA, Kayseri, Mersin, Eskişehir, Niğde ve  Afyonkarahisar’da bulunan beş entegre fabrikası, Ankara’da bulunan bir öğütme tesisi, Marmara  Terminali ve Malatya Çimento Paketleme  Tesisi, dört hazır beton bölge müdürlüğüne bağlı 36 hazır beton tesisleri ile çimento ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

Çimsa’nın 2017 faaliyet raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1,1 milyon ton, Niğde fabrikası yılda 818 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip. Çimsa’nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre çimento fabrikası bulunuyor. Akçansa’nın Lâdik fabrikasının ise çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde.

ÇİMENTO ÜRETİMİ 135,6 MİLYON TON

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Lâdik’te olmak üzere üç fabrikada çimento ve klinker üretimi gerçekleştiriyor.

Çimento Müstahsilleri Birliği’nin verilerine göre 2017 itibariyle Türkiye’nin çimento üretim kapasitesi 135,6 milyon ton seviyesinde.

GÖZLER BİST’E ÇEVRİLDİ

Satış iddialarının ortaya atıldığı Çarşamba günü Çimsa ve Akçansa hisselerinde dalgalanmalar görüldü. Hisselerde sert yükselişler gözlendi.

Çimsa hisseleri 11 liraya, Akçansa hisseleri 9,5 liraya çıktı. Bu yükseliş yerini dün düşüşe bıraktı, hisseler sırasıyla 10,30 liraya ve 8,80 liraya geriledi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:12
  1. Samsun
  2. Niğde
  3. Malatya
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Eskişehir
  8. Çanakkale
  9. Ankara
  10. Afyon
  11. Sabancı Holding
  12. çimsa

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