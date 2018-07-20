Çimentoda satış dalgası

Sabancı Holding’in lokomotif şirketlerinden olan ÇİMSA, Kayseri, Mersin, Eskişehir, Niğde ve Afyonkarahisar’da bulunan beş entegre fabrikası, Ankara’da bulunan bir öğütme tesisi, Marmara Terminali ve Malatya Çimento Paketleme Tesisi, dört hazır beton bölge müdürlüğüne bağlı 36 hazır beton tesisleri ile çimento ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor.

Çimsa’nın 2017 faaliyet raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1,1 milyon ton, Niğde fabrikası yılda 818 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip. Çimsa’nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre çimento fabrikası bulunuyor. Akçansa’nın Lâdik fabrikasının ise çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde.

ÇİMENTO ÜRETİMİ 135,6 MİLYON TON

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Lâdik’te olmak üzere üç fabrikada çimento ve klinker üretimi gerçekleştiriyor.

Çimento Müstahsilleri Birliği’nin verilerine göre 2017 itibariyle Türkiye’nin çimento üretim kapasitesi 135,6 milyon ton seviyesinde.

GÖZLER BİST’E ÇEVRİLDİ

Satış iddialarının ortaya atıldığı Çarşamba günü Çimsa ve Akçansa hisselerinde dalgalanmalar görüldü. Hisselerde sert yükselişler gözlendi.

Çimsa hisseleri 11 liraya, Akçansa hisseleri 9,5 liraya çıktı. Bu yükseliş yerini dün düşüşe bıraktı, hisseler sırasıyla 10,30 liraya ve 8,80 liraya geriledi.