Çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde yakalandılar!
Kilis'ten Suriye'ye giden çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Çobanbey Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giden çimento yüklü kamyonda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış halde 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Çimento yüklü kamyondan çıktılar
Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı’nda Türkiye’den Suriye’ye giden çimento yüklü bir kamyon şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan kamyonda, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı.
Yapılan aramalarda aracın kabininde 2, arka malzeme dolabında 4 olmak üzere toplam 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.