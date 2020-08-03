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Çimen lekesi nasıl geçer? | Çimen lekesi ayakkabıdan nasıl çıkar?

Çimen lekesi çıkarmanın püf noktası | Yaz aylarında ayakkabılarda ve giysilerde sık sık çimen lekesi sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Pek çok kişi bu lekelerden kurtulmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Birçok kişi “Evde çimen lekesi nasıl çıkar” , “Spor ayakkabıdan çimen lekesi nasıl çıkar?” , “Çimen lekesi limonla mı çıkar?” , “Çamaşır makinesinde çimen lekesi çıkar mı?” , “Çimen lekesi nasıl geçer?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:31:00 -
Çimen lekesi nasıl geçer? | Çimen lekesi ayakkabıdan nasıl çıkar?

Çimen lekesi çıkarmanın kolay yolu | Çimen lekesi giysilerden en zor çıkan lekeler arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında ayakkabılar ve pantolonlarda bolca çimen lekesi oluşabiliyor. Hanımlar bu lekelerden zahmetsizce kurtulmanın hesaplarını yapıyor. İşte, çimen lekesinden kurtulmanın yolları.

Çimen lekesi ayakkabıdan nasıl çıkar?

Öncelikle ayakkabıları temiz bir bez ile güzelce silin.

Sıvı ya da toz deterjanı bir parça su ile macun kıvamına getirip, lekenin üzerine yayın.

Diş fırçası yardımıyla macunu ovalayın.

Leke inatçıysa bu kez lekenin üzerine piyasada bulunan leke çıkarıcılardan birini uygulayın.

Leke inatçılığını sürdürüyorsa bu kez birkaç damla sirke damlatın ve fırçalamaya devam edin.

Kuru bir bezi lekenin üzerine yerleştirin. Bez tüm nemi alacaktır. Birkaç saat sonra yüzeydeki leke beze işleyecek ve ayakkabınız pırıl pırıl olacak.

Kottan çimen lekesi nasıl çıkar?

Kotlardan çimen lekesinin hızlıca çıkması lekenin tazeliğiyle çok ilintili.

Bir miktar diş macununu lekenin üzerine sürün ve çitileyin.

Ardından lekeli bölgeyi ılık suyla temizleyin.

Kotlarınız eski haline dönecektir.

Kumaştan çimen lekesi nasıl çıkar?

Bir kovanın içerisine ılık su ve bir miktar sirke dökün.

Lekeli kıyafeti bu suyun içinde 15 dakika bekletin.

Sudan çıkardığınız kıyafetinizi makinede piyasada bulunan leke çıkarıcılardan biriyle yıkayın.

Bu yöntemle kıyafetlerinizde leke kalmayacaktır.

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