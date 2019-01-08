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Cimbom'da bir ayrılık daha! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da, Faslı yıldız oyuncu Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 18:13
Cimbom'da bir ayrılık daha! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan da yönetime ayrılma istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray, bu sezon forvet ve stoper transferinin sonlandırmadan bir ayrılık istediği takımın yıldız ismi Belhanda'dan geldi. Belhanda, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini yönetime söyledi.

Geçen sezonun başında Dinamo Kiev'den 8 milyon euroya transfer edilen Younes Belhanda, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı yönetimin tepkisini çekmişti.

Ayrılacağını açıkladı

Daha sonra Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarda pay sahibi olduğundan ötürü 200 bin euroluk para cezası almıştı. Bu kesilen ceza sonrası Belhanda, ayrılığı iyice kafasına koydu. Yıldız isim ayrılmak istediğini Galatasaraylı yöneticilere açıkça ifade etti.

Suudiler takipte

Belhanda için Suudi Arabistan'dan birkaç kulüp, Monaco ve Nice yıldız ismi kadrosuna katmak için Galatasaray ile temas halinde... Yıldız futbolcu için istenen bonservis ücreti ise 3-4 milyon euro civarında... Galatasaray artık yıldız futbolcunun ayrılık talebine sıcak bakıyor. Yüksek maliyetten kurtulmak isteyen Galatasaray, istenen bonservis ücretin gelmesi durumunda bu transfere yeşik ışık yakacak.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:13
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  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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