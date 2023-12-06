Cimbom'da 11'e giremiyordu! O isme Avrupa'dan dev talip

Galatasaray'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, devre arası transfer döneminden takımdan ayrılabilir.



Takvim'in haberine göre sezon başında Leverkusen'den kadroya katılan Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekipte istediği forma şansını bulamadığı için Almanya'ya geri dönebilir.

BUNDESLİGA'DAN İKİ TALİBİ VAR



Bundesliga'da mücadele eden Werder Bremen ve Union Berlin, oyuncuyla ilgilendiklerini belirterek yıldız ismin menajeriyle iletişime geçtiler.



Galatasaray'a yaz transfer döneminde 3.7 milyon euroya transfer olan 30 yaşındaki orta saha, şimdiye kadar sarı-kırmızılı forma ile 11 maça çıkarken 1 kez de asist yaptı.

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