Cimbom zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray'ın golleri 23. dakikada Fernando ve 70. dakikada Rodrigues'den geldi.

TOSİC KIZARDI! PENALTI KAÇTI!



Beşiktaş'ta Dusko Tosic ceza sahası içinde Gomis'e yaptığı faul sonrası 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Gomis topu üst direğe nişanladı.

Bu sonuçla Galatasaray 66 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş ise 62 puanla 4. sırada kaldı.

Ligin 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşırken, Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk edecek.

ZİRVEDE SON DURUM



(66) Galatasaray

(65) M. Başakşehir

(63) Fenerbahçe

(62) Beşiktaş

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kalırken, erken davranan Fabricio topa sahip oldu.

20. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray savunmasında Denayer'in yaptığı hatada topu kafayla önüne alan Negredo, sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Negredo'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo'nun ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

25. dakikada Talisca'nın sağdan yaptığı ortada, savunmadan seken top ceza sahasının sol çaprazında bulunan Quaresma'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muslera yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Gomis'ten seken topa penaltı noktasında Maicon kafa vuruşunu yaparken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topu kapan Feghouli, pasını Gomis'e verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta, Fabricio son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

39. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY SAHAYA 11 YABANCIYLA ÇIKTI



Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı.

Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı.

TERİM'DEN GÜNEŞ'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi Beşiktaş soyunma odasına giderek Fenerbahçe derbisinde başına yabancı madde isabet edenteknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca Galatasaray taraftarları da "Geçmiş olsun Şenol Güneş" tezahüratı yaptı.