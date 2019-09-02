Cimbom noktayı koydu! Lemina geliyor Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Southampton’dan Mario Lemina’yı kiralıyor.

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Southampton’dan Mario Lemina’yı kiralıyor. Bu gece sona erecek resmi transfer dönemi öncesi Galatasaray’da hareketlilik sürüyor. Cimbom, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirmek amacında. Bu isim Mario Lemina. 26 yaşındaki Gabonlu önliberonun Southampton’dan kiralanması gündemde. Ancak Diagne’nin gidişiyle boşalan yabancı kontenjanı, Andone ile doluyor. Dolayısıyla Lemina’nın gelmesi için Nagatomo, Linnes, Donk üçlüsünden biri gidebilir.

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