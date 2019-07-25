Cimbom hamleyi yaptı! Cenk Tosun aracı olacak

Ada basını Galatasaray'ın istediği Wanyama’nın kulübünde kalma ihtimalinin arttığını öne sürdü. Bu gelişme üzerine Sarı-Kırmızılılar’ın Everton’lı Schneiderlin için teklif yaptığı iddia edildi. Bu transferde Cenk Tosun’un da aracılık yaptığı vurgulandı.

Galatasaray'da ön libero arayışları sürerken Morgan Schneiderlin'in ismi daha güçlü telaffuz edilmeye başlandı. İngiliz gazeteleri Sarı-Kırmızılı kulübün listede yer alan Wanyama'nın takımıyla anlaşmaya yakın olması nedeniyle bu oyuncuyu 2. plana ittiğini yazdı.

Kiralama teklifi yapılacak

Haberde G.Saray'ın ilk hedefinin Everton'da forma giyen Morgan Schneiderlin olduğu vurgulanırken, "29 yaşındaki oyuncu için Everton'a kiralama teklifi yapılacak" dendi.

Cenk Tosun devreye girdi

Everton'da 3 sezondur forma giyen Fransız futbolcu için takım arkadaşı Cenk Tosun'un da devrede olduğu vurgulanarak bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Sıcak bakıyor

İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 16 resmi karşılaşmada oynayan Fransız oyuncunun G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle çok sıcak baktığı da iddialar arasında.

Morgan Schneiderlin

Futbol hayatına Strasbourg'da başlayan Fransız futbolcu sırasıyla Southampton, Manchester United ve Everton'da oynadı.

2 yıl daha sözleşmesi var

Everton'la 2 yıl daha sözleşmesi olan Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta oynadı.