Cimbom 90'da güldü! Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray - Akhisarspor maçında kazanan, 90+5. dakikada gelen golün ardından 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Karşılaşma boyunca Akhisarspor defansını geçmekte zorlanan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 90+5. dakikada Yunan golcü Kostas Mitroglou kaydetti. Mitroglou, Galatasaray'daki ilk golünü atmış oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 45 yaparken, ligin dibindeki Akhisarspor ise 18 puanda kaldı. Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

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