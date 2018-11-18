Cimbom, 3 ismin biletini kesti! Devre arası satacaklar
Galatasaray yönetimi, 3 ismin biletini kesti. Devre arasında satılması planlanan Feghouli, Maicon ve Eren Derdiyok'tan 13 milyon Euro gelir bekleniyor.18 Kasım 2018 Pazar 15:08
Galatasaray'da umutlar devre arasında satılacak oyuncularda...
Galatasaray yönetimi temas kurduğu menajerlere Maicon, Feghouli ve Eren Derdiyok’un satışa çıkarıldığını iletti.
Yapılan ilk değerlendirmede Feghouli için (geldiği rakam olan 4 milyon 150 bin Euro’ya ayrılma hakkı var) çok fazla şansı olmayan sarı-kırmızılı yönetimin hedefi Maicon’dan 6 milyon Euro, Eren’den ise en azından 3 milyon Euro alarak 13 milyon Euro barajını aşmayı hedefliyor.
(FOTOSPOR)
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