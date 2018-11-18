Cimbom, 3 ismin biletini kesti! Devre arası satacaklar

Galatasaray'da umutlar devre arasında satılacak oyuncularda...

Galatasaray yönetimi temas kurduğu menajerlere Maicon, Feghouli ve Eren Derdiyok’un satışa çıkarıldığını iletti.

Yapılan ilk değerlendirmede Feghouli için (geldiği rakam olan 4 milyon 150 bin Euro’ya ayrılma hakkı var) çok fazla şansı olmayan sarı-kırmızılı yönetimin hedefi Maicon’dan 6 milyon Euro, Eren’den ise en azından 3 milyon Euro alarak 13 milyon Euro barajını aşmayı hedefliyor.

(FOTOSPOR)