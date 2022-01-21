Cim-Bom'da Torrent düğmeye bastı, ilk ayrılık gerçekleşti!
Ligde aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına giderek yaklaşan Galatasaray'da Torrent düğmeye bastı. Kiralık olarak kadroya katılan Assunçao ile yollar ayrıldı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın orta saha bölgesindeki açığı kapatmak için Famalicao'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a kiralanan ancak forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Assunçao, son haftalarla birlikte kadroda yer bulmakta da zorlanmıştı. Sarı kırmızılılarda beklenen oldu ve Portekizli oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı.