Cim-Bom'da bir bu eksikti! Her şey iyi giderken...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin gelmesiyle birlikte 3. forvet durumuna düşen tecrübeli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin gelmesiyle birlikte 3. forvet durumuna düşen tecrübeli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu ve teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. Transfer sezonunda flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, evinde Konyaspor'u mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hemen hemen her bölgede müthiş bir forma rekabetinin yaşandığı Cimbom'da tartışmalar da başlamış durumda...
Takvim'e göre; Galatasaray'a yaz transfer döneminde transfer olan İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, Mauro Icardi transferi sonrası 3. santrafor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı.
Aslan'ın tecrübeli golcüsü Gomis, Seferovic'ten formayı almış ve İsviçreli forveti yedek kulübesine mahkum etmişti. Icardi'nin gelişiyle birlikte Seferovic için işler daha da zora girdi.
Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.
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