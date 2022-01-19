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Spor Cim-Bom orta sahasını buldu!
Spor

Cim-Bom orta sahasını buldu!

Galatasaray'da en sıkıntılı bölge olan orta saha için girişimler hızlandırıldı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler daha öncede almak için çok uğraştığı 24 yaşındaki orta saha Diawara için düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
2022-01-19 13:10:00 -
Cim-Bom orta sahasını buldu!

Galatasaray'da en sıkıntılı bölge olan orta saha için girişimler hızlandırıldı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler daha öncede almak için çok uğraştığı 24 yaşındaki orta saha Diawara için düğmeye bastı.

Orta sahada büyük problem yaşayan Galatasaray, acil çözüm arayışlarına girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Amadou Diawara transferini bu kez bitirmeye kararlı.

Roma formasıyla sezonun ilk yarısında 8 maçta forma giyebilen ve şans bulmakta zorlanan 24 yaşındaki Gineli orta sahanın 6 aylığına kiralanacağı öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin transferi bitirmek için önce yabancı kontenjanını boşaltmayı hedeflediği kaydedildi. Savunmanın önünde kaliteli bir isim olan Diawara gelecek yıllar içinde sarı-kırmızılıların elini güçlendirecek.

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