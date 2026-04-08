8 Nisan 2024: Velid Dakka'nın vefatı (Filistinli Mahkûm, Yazar)

Velid Dakka, 1961’de Filistin kasabası Beqa al-Gharbiya’da dünyaya geldi. 1984 yılında henüz 23 yaşındayken bir İsrail askerinin kaçırılması ve ölümüyle sonuçlanan operasyonun planlanmasına yardımcı olduğu iddia edildi. 25 Mart 1986 tarihinde tutuklandı. İşgal rejimi onu önce müebbet hapse mahkûm etti. Sonra cezasını 37 yılla sınırladı. 2018 yılında ise cezasına iki yıl daha ekleyerek 39 yıla çıkardı.







Velid Dakka, tutukluluğunun ilk yıllarında yarım kalan üniversite öğrenimini tamamladı. Siyasi bilimler dalında yüksek lisans diplomasını aldı. Hapishanedeyken kendisi gibi mahkûm eşi Sena ile evlendi ve sonrasında baba oldu.



Dakka, cezaevindeyken iki çocuk kitabı kaleme aldı. 2017 yazında, Gilboa Hapishanesi’nde ilk kitabı olan “Zeytinyağının Sırrı”nı yazdı.







Çocuklar ve gençler için yazdığı bir diğer kitabı ise “Kılıçtaki Gizem”. Bu kitabını ise eşi Sena ve kızı Milad’a ithafen yazdı ve onlara hediyesi olduğunu belirtti.







Dakka, ölümünden bir yıl önce serbest bırakılması gerekiyordu ancak İsrail askeri mahkemesi, hapishaneye cep telefonu sokma suçlamasıyla cezasını iki yıl daha uzattı.







Velid Dakka, kötü yaşam koşulları, yetersiz beslenme ve üzüntü sebebiyle omurilik kanserine yakalandı.

İnsan hakları kuruluşları ve sağlık kurumları onun serbest bırakılmasını istedi, ancak bu istekleri gerçekleşmedi. 62 yaşını gören Filistinli tutuklu Velid Dakka’nın ne yazık ki 38 yılı tutuklu olduğu İsrail hapishanesinde geçti.

Velid Dakka, 8 Nisan 2024’te hayatını kaybetti.