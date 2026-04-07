Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de

FETÖ yapılanmasına karşı Manisa’da yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketinde ortaokul öğrencileri FETÖ’nün yeni hedefi…

FETÖ tarafından özel olarak seçilen öğrencilerin ‘Kınalama’ adı verilen yöntemle özel olarak yetiştirilmesini hedefleyen sisteme darbe vuruldu.

Yaşanan bu son gelişmeler, tıpkı bu öğrenciler gibi 2007 yılında FETÖ tarafından seçilen ve “parlatılan” Özgür Özel’in siyasi kariyerindeki hızlı yükselişinin hafızalardaki yerini tazeledi.

Manisa’nını Turgutlu ilçesinde başsavcılıktaki verdiği ifadelerde Özgür Özel’in, FETÖ tarafından kurulan bir kumpasla ilk etapta belediye başkanı yapılmaya çalışıldığını, bu kumpas ellerinde patlayınca ise milletvekili yapmak için çalışmaları hatırlattı.

FETÖ/PYD’nin Manisa’daki güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları deşifre edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketinde terör örgütünün yapılanmasının boyutu, muhalefetin FETÖ’yle mücadeledeki tutumunu sorgulattı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 47 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada, terör örgütünün Manisa genelinde yeniden hücre yapılanmasını genişletmek için yaptığı çalışmalar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre; terör örgütünün ilde kadın ve erkek yapılanması şeklinde iki farklı yapı kurduğu ve kadın yapılanmasının doğrudan sözde “il imamına” bağlı çalıştığı belirlendi.

YENİ HABERLEŞME ARAÇLARI SİGNAL

Güvenlik güçlerinin takibine takılmamak için örgüt üyelerininyüz yüze görüşmekten ziyade FETÖ tarafından temin edilen cihazlar ile “Signal” ve benzeri uygulamalar üzerinden görüşmelerini sağladığı tespit edildi.

FETÖ’NÜN YENİ HEDEFİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ

Soruşturmada en fazla dikkat çeken detaylardan birisi de terör örgütünün yeniden eleman kazanma stratejisi oldu. Örgütün yeni hedefinin ortaokul öğrencileri olması dikkat çekti.

FETÖ tarafından ortaokul öğrencilerinin içinden seçilen öğrencilerin, özel öğretmenler aracılığıyla “KINALAMA” adı verilen yöntemle özel yetiştirilmesinin planlandığı belirlendi.

PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA ÖRGÜTE MADDİ KAYNAK SAĞLANIYOR

Yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden yapılan para transferleri de soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay oldu.

FETÖ tarafından “arsa alım satımı” adı altında yurt dışında kurulu bir şirket üzerinden gönderilen para sisteme sokularak, örgüte maddi destek sağlanıyor.

Örgütün güncel olarak finans ve eğitim başta olmak üzere tüm eylemlerine devam ettiği ve İzmir Bölgeye bağlı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

Terör örgütüne yapılan baskınlarda yaklaşık 22,5 milyon TL değerinde altın, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Terör örgütü, cezaevindeki üyelerinin ailelerine de düzenli yardım yaparak, kendisine olan bağlılığı diri tutmaya çalışıyor.

MANİSA’DAKİ DERİN FETÖ YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ

3 Nisan’da düzenlenen operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 44’ü gözaltına alındı.

6 Nisan’da gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Yetkililer, FETÖ/PDY’nin Manisa yapılanmasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi olan Manisa’da terör örgütünün bu denli yapılanması siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Manisa’da deşifre edilen bu yapılanma muhalefetin FETÖ’yle mücadeledeki tutumunu yeniden gündeme getirdi.

FETÖ DESTEĞİYLE CHP İÇİNDE PARLATILDI

Manisa’da yaşanan bu gelişmeler, Turgutlu’da FETÖ/PDYsoruşturmalarında tanık olan Enis Uludemir’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den “FETÖ parlatması” diye bahsettiği ifadeleri akıllara getirdi.

Uludemir’in Özel ile ilgili verdiği ifadelerde şu detaylar dikkat çekti:

- “Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür ÖZEL 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Örgüt içerisinde bu desteklenme ‘parlatma’ olarak tabir edilmekteydi.”

- “FETÖ/PDY örgütü 2007 yılından itibaren Özgür ÖZEL' e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür ÖZEL' e ulaştırılmaktaydı.

- “FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat ZURNACI ile irtibata geçti ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yapıldı. Talat ZURNACI bu iş için Özgür ÖZEL' in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY örgütü Özgür ÖZEL üzerine çalışma yapmaya başladı.”

- “Cemaat içerisinde ‘parlatma’ tabir edilen şekilde Özgür ÖZEL' in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür ÖZEL CHP içerisinde yükselişe geçti.”

- 2011 genel seçimlerinde Özgür ÖZEL CHP’den Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür ÖZEL' e maddi ve manevi destek sağladı.”

FETÖ’NÜN ÖZEL’İ BELEDİYE BAŞKANI YAPMAK İÇİN KURDUĞU KUMPAS ELİNDE PATLADI

Enis Uludemir’in Youtube hesabından yayınlandığı ve 2009 yılına kadar FETÖ ile bağlantısını ve Özgür Özel’in CHP ile nasıl irtibatlandırıldığını tek tek anlattı.

FETÖ tarafından CHP içerisinde bir yapılanma dizayn edilirken, Manisa’da da “Özgür Özel” ismi parlatılmaya başlandı.

FETÖ tarafından belirlenen muhalif isimlerle beraber Özgür Özel’in de ABD’ye gönderildiğini anlatan Uludemir, Özel’in belediye başkan adaylığıyla FETÖ ile ilk kontağını kurduğunu söylüyor.

Uludemir’in anlattıklarına göre Özgür Özel’i belediye başkanı seçtirmek için FETÖ tarafından büyük bir kumpas kuruldu.

Sümerbank Davası bahane edilerek FETÖ’ye bağlı Manisa esnafı kapı kapı dolaşarak dağıttıkları bildirilerle “Manisa’daki AK Parti il yönetiminin Sümerbank arazisini gasp ettiği” ileri sürüldü.

Ancak FETÖ’nün bu kumpası elinde patladı ve Manisa’da o dönem belediye başkanlığını AK Parti yerine MHP kazandı.

Belediye başkanlığını kazanamayan Özel için FETÖ yeni planını devreye soktu. Özel’in milletvekili adaylığı için çalışma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KIZI FETÖ’DEN ÖDÜLLÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'e FETÖ’nün okullarından biri olan Yamanlar Koleji ödül vermişti. Yapılan törene o dönem CHP Milletvekili olan Özgür Özel'in de katılmıştı. Yaptığı her icraatın altından FETÖ izi çıkan Özel’in bu törende yer alması ve Zaman Gazetesi’nin bu yarışmayı manşetten vermesi şaşırtmadı.

SUFLELERİN ADAMI ÖZGÜR ÖZEL; ÖZEL’İN AKIL HOCASI FETÖ

Firari FETÖ’cü Cevheri Güven'in manipülasyon amaçlı konuşmalarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürekli gündeme getirmesi dikkat çekiyor.

Fetö’cü Güven'in yurtdışından paylaştığı sufleler anında Özgür Özel'in dilinden dökülüyor.

Özel’den spekülatif açıklamalar üst üste geliyor. Yaşanan benzer olaylar Özgür Özel'in akıl hocası Cevheri Güven mi? sorusunu akıllara getiriyor.

Zira Cevheri Güven de bu durumu inkar etmiyor. Çektiği bir videosunda 'Özgür'ün söylediklerini ben anlatmıştım' diyor.

ÖZEL’İN İSMİ BYLOCK GÖRÜŞMELERİNDE

CHP Genel Başkanı, Özgür Özel ile FETÖ’nün ilgisi çok eskilere dayanıyor. Bu durum eski Bylock görüşmelerinde de geçiyor. Örgüt yöneticilerinin 2014 yılında meydana gelen Soma Maden kazası ile ilgili yaptıkları yazışmalarda ortaya çıkıyor. FETÖ’nün Soma ile ilgili Özel’i yönlendirdiği ve kamuoyu oluşturmak istediği belli oluyor.

FETÖ Elebaşı Fettullah Gülen'in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Vakfın Sekreteri Salih Yaylacı'nın Bylock yazışmalarında dönemin CHP Manisa Milletvekili Özel'le işbirliği yaptığı göze çarpıyor.

İkili aralarında yaptığı görüşmede Soma Maden kazasıyla ilgili özel bir çalışma yapmak istediklerini ve bunun için hazırladıkları notları CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e iletilmesi konusunu mutabık kaldıkları görülüyor.

2015 yılına ait bu görüşmede şu diyaloglar geçiyor:

- Manisa CHP milletvekili Özgür özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

FETÖ’nün üst düzey iki örgüt yöneticisi yaptıkları görüşmede ‘problemli ifade’ olabileceği çekincesi dikkat çekiyor.

FETÖ ÜYELERİNE EMMİYET ÖNÜNDE TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden kazasından sonra yine Manisa’da 2015’te operasyon sonrası gözaltına alınan FETÖ üyelerini emniyette ziyaret etmişti. FETÖ’nüntalepleri doğrultusunda Özel, emniyet müdürlüğü önünde açıklama yapmıştı. Özel burada yaptığı açıklamada terör örgütü FETÖ için, inanç grubu, cemaat, hizmet hareketi gibi ifadeler kullanmıştı.

ÖZEL’E AYAR VERİP YURT DIŞINA KAÇTILAR

1993 yılında kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in "onursal başkanlığında" faaliyet gösteren, örgütün stratejik çıkarları doğrultusunda kamuoyunu yönlendiren, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan ve yöneticileri hakkında tutuklama kararları verilen bir yapılanmadır.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav 2015 yılında "Paralel Yapı" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verip daha sonra Türkiye'den kaçmıştı.

Yine Vakfın Sekreteri Salih Yaylacı'da FETÖ’ye yönelik operasyonlar başlayınca soluğu yurt dışında aldı, kaçak yaşıyor.