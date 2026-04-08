Şam’da tarihi zirve: Hakan Fidan, Fidan, Zelenski ve Şara Suriye’de neden buluştu?

Bölgesel diplomasinin merkezine oturan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’daki kapalı kapılar ardındaki zirvede Türkiye’nin stratejik kazanımlarını ön plana çıkardı. Mersin ve İskenderun limanlarının, Ukrayna ve Suriye arasındaki ticaretin ana operasyon üssü haline getirilmesi planlanıyor. Uzmanlar, milyarlarca dolarlık bu devasa ekonomik çarkın merkezinde Türkiye’nin yer alacağını vurguluyor.

Suriye'nin inşasında aslan payı Türk müteahhitlerin

Zirvede masaya yatırılan en kritik başlıklardan biri Suriye’nin yeniden inşası oldu. Maliyet avantajı ve tecrübesiyle Türk müteahhitlik sektörü, milyarlarca dolarlık bu pastadan aslan payını almaya hazırlanıyor. Türkiye, sadece inşaatla kalmayıp kendi patentli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modelini Suriye topraklarına taşımayı hedefliyor.

Stratejik takas: Ukrayna tahılına karşılık Suriye fosfatı

Zirvenin en somut çıktılarından biri de "menfaat çarkı" olarak nitelendirilen takas sistemi oldu.

Gıda Güvenliği: Ukrayna’nın Odesa ve Tuna limanlarından kalkan buğday filoları, Suriye’nin gıda krizini çözmek için Lazkiye ve Tartus ’a ulaşacak.

Ukrayna’nın ve limanlarından kalkan buğday filoları, Suriye’nin gıda krizini çözmek için ve ’a ulaşacak. Ham Madde Akışı: Gıda getiren gemiler Karadeniz’e boş dönmeyecek; Ukrayna’nın gübre üretimi için hayati öneme sahip olan Suriye fosfatı kuzeye taşınacak.

Teknoloji transferi ve liman güvenliği

Diplomatik köprülerin yeniden kurulduğu zirvede, Ukrayna’nın İHA ve insansız deniz aracı (USV) teknolojilerindeki birikimini Suriye limanlarının savunması için Şam yönetimine transfer etmesi kararlaştırıldı. Bu iş birliği, bölgedeki asimetrik tehditlere karşı yeni bir güvenlik kalkanı oluşturacak.

Neden Şimdi? 2026 başında Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan gerilimler, küresel tedarik zincirini Orta Koridor’a, yani Türkiye’ye yönlendirdi. Zengezur ve Irak Kalkınma Yolu projelerinin Akdeniz’e inmesiyle Suriye limanları, Asya’yı dünyaya bağlayan stratejik bir ana artere dönüştü. Türkiye, Montrö Sözleşmesi’ni tavizsiz uygulayarak bu dev ticaret hattının yegane koruyucusu konumunu pekiştiriyor.

KAYNAK: ODATV

