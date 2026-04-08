Yunan albaydan ihanet! NATO bilgilerini Çin'e verdi

NATO kaynaklardan alınan bilgiye göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin adlı sanal medya uygulaması üzerinden söz konusu albay ile temasa geçtiği belirlendi. Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan Yunan albayın, bu seyahatte Çin istihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.

Casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan 50 yaşındaki albay, bunu para için yaptığını belirtti.

KRİTİK BİLGİLERİ SATMIŞ

Yunan albayın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi. Ödemeleri kripto para ile aldığı belirtilen albay, NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı. Yunan albayın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği belirtildi.