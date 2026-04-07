Kendisini Mesih ilan eden adamla kıyasladı! İmamoğlu paylaşımı gündemi salladı

Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Alçayır, Erzurum’un İspir ilçesinde kendisini “Mesih İsa” ilan ederek palavra sıkan adamı hatırlatarak, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu arasında 7 benzerlik listeledi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

1- Gerçekleşmeyeceği halde birisi Cumhurbaşkanlığı, diğeri de Peygamberlik hayali kuruyor.

2- Birisi zabıtanın, diğeri de savcıların kendisini engellediğini iddia ediyor.

3- İkisi de peşlerinden gelecek bir kitle istiyor.

4- İkisi de çok büyük yalan söylüyor.

5- İkisi de çoklu kişilik sergiliyor.

6- İkisi de hodri meydan çekip muhatap alınmak istiyor.

7- Birisi “Ben peygamberim” derken, diğeri de “Benim adım Peygamber adı” diyerek el yükseltiyor.

Alçayır’ın önceki paylaşımında ise İspirli Mesih İsa’nın zabıta tarafından engellenirken “Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar hepsi benim gelmemi bekliyordu, zabıta beni engelliyor!” dediği video yer alıyor. Cengiz Alçayır’ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.