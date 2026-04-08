İSLAM 8 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

8 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (8 Nisan 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٧٢) وَمَنْ كَانَ فٖي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبٖيلاً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(72) Bu dünyada kör olan âhirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.

(İsrâ Suresi, 17/72)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyete “Dünyada kör olanlar, yani Allah’ı tanımayanlar âhirette hiç tanımayacaklar” şeklinde bir mâna verilmişse de müfessirlerin çoğu bu görüşü reddeder. Çünkü âhirette herkes zorunlu olarak Allah’ı tanıyıp, O’na iman edecektir. Şu halde oradaki körlük, cennetin yolunu görememek, yani ondan mahrum kalmaktan kinayedir (Râzî, XXI, 19).

Dünya âhiretin tarlasıdır. Bu dünyada hakikati görüp tanıyan ve bu sayede doğru imana ulaşan, iyi ve güzel işlerle ruhlarını zenginleştirenler âhirette bunun karşılığını eksiksiz bulacaklardır; onların amel defterleri sağ yanlarından verilecek ve asla haksızlığa uğramayacaklardır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 505-506

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 




NÜN SÖZÜ:



GÜNÜN FOTOĞRAFI:

