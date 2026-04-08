  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bağdat'ta tansiyon yükseldi: ABD üssü hedef alındı, bir eve roket isabet etti
Bağdat'ta tansiyon yükseldi: ABD üssü hedef alındı, bir eve roket isabet etti

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD’nin İran’a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlatacağı iddialarının gölgesinde, Irak’ın başkenti Bağdat gece yarısı patlama sesleriyle sarsıldı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı tehditler sürerken, Bağdat’taki ABD varlığına yönelik saldırılar sivil yerleşim alanlarını da vurdu.

İşte sıcak gelişmenin detayları:

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında konuşlu olan ve ABD askerlerinin bulunduğu Victoria Askeri Üssü’ne yönelik bir roket saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası üs bölgesinden dumanlar yükselirken, ABD hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Amriye’de sivil eve roket isabet etti

Saldırı sırasında fırlatılan roketlerden biri, havalimanı yakınlarındaki Amriye semtinde bulunan sivil bir eve isabet etti. Roketin çarpmasıyla birlikte evde şiddetli bir yangın çıktı.

  • Müdahale: Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.
  • Can Kaybı: İlk belirlemelere göre evde bulunanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor; ancak henüz resmi bir rakam açıklanmadı.

ABD-İran gerilimi zirve noktasında

Patlamalar, Washington yönetiminin İran’a yönelik operasyon hazırlıklarını hızlandırdığı bir dönemde yaşandı. Bölgedeki Şii milis grupların, olası bir ABD saldırısına karşı Irak’taki ABD üslerini hedef alarak misilleme yaptığı değerlendiriliyor.

Bölgede güvenlik alarmı

Bağdat genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde zırhlı araç trafiği yoğunlaşırken, Irak ordusu saldırıların failini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor! ABD'nin temsilcileri belli oldu

'ABD ve İsrail diz çöktü!'

ABD basını: "ABD, İran'a yönelik tüm saldırılara son verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23