Bağdat’ta tansiyon yükseldi: ABD üssü hedef alındı, bir eve roket isabet etti

İşte sıcak gelişmenin detayları:

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında konuşlu olan ve ABD askerlerinin bulunduğu Victoria Askeri Üssü’ne yönelik bir roket saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası üs bölgesinden dumanlar yükselirken, ABD hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Amriye’de sivil eve roket isabet etti

Saldırı sırasında fırlatılan roketlerden biri, havalimanı yakınlarındaki Amriye semtinde bulunan sivil bir eve isabet etti. Roketin çarpmasıyla birlikte evde şiddetli bir yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Can Kaybı: İlk belirlemelere göre evde bulunanlar arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor; ancak henüz resmi bir rakam açıklanmadı.

ABD-İran gerilimi zirve noktasında

Patlamalar, Washington yönetiminin İran’a yönelik operasyon hazırlıklarını hızlandırdığı bir dönemde yaşandı. Bölgedeki Şii milis grupların, olası bir ABD saldırısına karşı Irak’taki ABD üslerini hedef alarak misilleme yaptığı değerlendiriliyor.

Bölgede güvenlik alarmı

Bağdat genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde zırhlı araç trafiği yoğunlaşırken, Irak ordusu saldırıların failini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.