Yoğun yağışlar sonrası üreme alanı arttı! Antalya'da kaşındıran alarm
Antalya'da son yılların en yoğun yağışları, taban suyu seviyesini yükselterek geniş alanlarda su birikintilerine yol açtı. Sivrisinekler için üreme alanlarının arttığına dikkati çeken Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Yağış rejimi bu şekilde devam ederse, sivrisinekler için çok sayıda üreme alanı oluşacak. Bu da mücadeleyi zorlaştıracaktır. Bu nedenle sadece ilaçlama ile çözüm mümkün değil. Vatandaşların da mutlaka çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.