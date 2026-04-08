Yoğun yağışlar sonrası üreme alanı arttı! Antalya'da kaşındıran alarm

KONUT YAKININDAKİ SULAR TAHLİYE EDİLMELİ Antalya'nın ikliminin yılın 12 ayı sivrisinek gelişimi için uygun olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Çetin, "Kış aylarında genellikle kapalı alanlarda, bodrum katlarda, sığınaklarda ve foseptiklerde gelişim devam eder. Ancak iklim değişikliği ve değişen yağış rejimi sivrisinekler lehine bir durum oluşturdu. Artık çok daha fazla ve görünmeyen üreme alanları oluşabiliyor. Bu nedenle sadece ilaçlama ile çözüm mümkün değil. Vatandaşların da mutlaka çevrelerinde su birikmesini engellemesi gerekiyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki su kaynaklarının fazla olduğu bölgelerde sivrisinek gelişimi de artıyor. Ancak belediyeler, ilgili kurumlar ve vatandaşlar birlikte hareket ederse bu durum kontrol altına alınabilir" dedi.