Meteorolojiden 20 il için zirai don uyarısı: Kabus 3 gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için sarı uyarı yayımladı. Yetkililer kuvvetli yağış ve zirai don riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteorolojinin yayınladığı uyarı haritasına göre Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Sivas, Yozgat, Uşak, Denizli, Ankara ve Afyonkarahisar gibi önemli tarım alanlarının bulunması geçen yıl özellikle meyve bahçelerinde yaşanan ve yüzde 90 oranda kayba neden olan don kabusunu hatırlattı.
Yetkililer 3 gün sürecek zirai don uyarısında bulunularak özellikle çiftçilerin dikkatli olmalarını istedi.