Yüz yüze görüşmeler konusunda müzakereler yürütülüyor! ABD'nin temsilcileri belli oldu

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik süreçte yeni bir aşamaya geçilebileceği yönünde dikkat çekici bir açıklama geldi. Beyaz Saray, taraflar arasında yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin temasların sürdüğünü duyurdu.

Ancak Washington yönetimi, süreçle ilgili henüz kesinleşmiş bir karar alınmadığını vurguladı. Beyaz Saray, Başkan ya da resmi makamlar tarafından açık şekilde ilan edilmeden hiçbir gelişmenin netleşmiş kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

GÖZLER 10 NİSAN’DA İSLAMABAD’A ÇEVRİLDİ

ABD ve İran arasında yeni müzakere sürecinin 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklentisi öne çıkıyor. Diplomatik trafiğin merkezi haline gelen Pakistan hattı, taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı temasların kurulacağı yeni zemin olarak görülüyor.

İslamabad’daki olası görüşmelerin, ateşkes sonrası siyasi sürecin şekillenmesinde kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

ABD HEYETİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Müzakerelerde ABD tarafını temsil etmesi beklenen isimler de dikkat çekti. Buna göre Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın süreçte yer alması bekleniyor.

Bu tablo, Washington’un görüşmelere yalnızca diplomatik değil, siyasi ağırlığı yüksek isimlerle katılmayı planladığını gösteriyor. ABD heyetinin yapısı, sürecin sıradan bir temas trafiğinden çok daha büyük bir siyasi pazarlık zemini oluşturabileceğine işaret ediyor.

BEYAZ SARAY TEMKİNLİ KONUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, açıklamasında yüz yüze görüşmelere ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ifade ederken, resmi doğrulama yapılmadan hiçbir detayın kesin kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu açıklama, Washington’un süreci kontrollü biçimde yürütmek istediğini ve olası görüşmelerin içeriği kadar zamanlaması üzerinde de dikkatli bir tutum benimsediğini ortaya koydu.

DİPLOMASİ MASASINDA YENİ DÖNEM SİNYALİ

İran ile ABD arasında doğrudan temas ihtimalinin açık biçimde dillendirilmesi, son dönemde yaşanan askeri ve siyasi gerilimin ardından yeni bir diplomatik dönemin kapısını aralayabilir.

Tarafların gerçekten yüz yüze masaya oturup oturmayacağı henüz netlik kazanmasa da, yapılan son açıklama müzakere kanalının daha somut hale geldiğini gösteren güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.