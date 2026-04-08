İsrail ateşkes hakkında tek kelime etmedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Donald Trump'ın karar alma sürecine ne ölçüde dahil olduğu da belirsizliğini koruyor. ABD ve İran'ın ateşkes ilanına İsrail'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin İsrail'in kara gücünün bulunduğu Lübnan'ı da kapsadığını söyledi.

Ancak İsrail yönetimi, Hizbullah tehdidi ortadan kalkmadan Lübnan'dan çekilmeyeceklerini uzun süredir dile getiriyor.

İsrail'in Lübnan'da ya da başka bölgelerde operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Bu nedenle Netanyahu'nun, ABD ve İran'ın yaptığı gibi bir "zafer" ilan etmesinin zor olacağı değerlendiriliyor.

Netanyahu, 28 Şubat'ta savaşın başladığını duyurduğu konuşmasında, "Operasyonun amacı İran'daki Ayetullah rejiminin oluşturduğu tehdidi sona erdirmektir" demiş ve "Bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Mevcut durumda İran ordusu hâlâ tehdit oluşturma kapasitesine sahip ve yönetim de yerinde duruyor.

Bu satırlar yazılırken Kudüs'te füze uyarıları yapıldığı ve patlama seslerinin duyulduğu, İsrail ordusunun İran'dan çok sayıda füze fırlatıldığını açıkladığı bildiriliyor.

Netanyahu'nun, İsrail ve ABD'nin İran ordusunu yenme ve sistem değişikliği sağlama kapasitesini fazla abartmış olabileceği değerlendiriliyor.

Eğer savaş, Trump'ın bugün sözünü ettiği "İran'ın 10 maddelik planı" temelinde sona ererse, bu durumun geniş ölçüde Tahran açısından stratejik bir başarı olarak görüleceği ifade ediliyor.

Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı üyelerin, özellikle Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkes ya da savaşın sona erdirilmesi ihtimaline karşı çıkabileceği ve bunun seçim yılı olan ülkede Netanyahu için siyasi bir sorun yaratabileceği belirtiliyor.