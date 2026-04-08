Gündem
Washington operasyonları durdurdu: İran ile iki haftalık ateşkes dönemi

ABD merkezli haber sitesi Axios’un üst düzey hükümet yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, ABD ordusu İran’a yönelik tüm saldırı operasyonlarını durdurdu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonrası gelen bu karar, bölgede nükleer bir savaş riskinin konuşulduğu kritik bir dönemde nefes aldırdı.

ABD’li yetkililer, saldırıların durdurulmasına rağmen savunma tedbirlerinin en üst düzeyde yürürlükte kalacağını vurguladı. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise iletişim süreci oldu. Washington yönetimi, ateşkes emrinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) alt birimlerine ve sahadaki unsurlarına iletilmesinin teknik nedenlerle biraz zaman alabileceğini öngörüyor.

Trump: "Askeri hedeflere ulaşıldı"

Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin askeri hedeflerine ulaştığını belirterek, bombalama ve saldırıların 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Trump’ın bu kararı almasındaki en temel şartın, dünya petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından derhal ve güvenli bir şekilde trafiğe açılması olduğu belirtiliyor.

Pakistan’ın arabuluculuğu sonuç verdi

Pakistan Başbakanı Şerif’in hem Washington hem de Tahran ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, İran’ın sunduğu 10 maddelik çözüm planı ABD tarafından "müzakere edilebilir" bulundu. Bu iki haftalık süreçte, tarafların kalıcı bir barış ve çatışmaların tamamen sonlandırılması için Islamabad'da masaya oturması bekleniyor.

Neler yaşanmıştı?

Savaşın 39. gününde gelen bu ateşkes kararı öncesinde, ABD’ye ait bir savaş uçağının düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim bölgeyi büyük bir yıkımın eşiğine getirmişti. Uzmanlar, bu 14 günlük sürenin hem insani yardım koridorlarının açılması hem de kalıcı bir diplomasi yolu bulunması için son şans olabileceği görüşünde birleşiyor.

