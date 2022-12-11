Cim-Bom Milli yıldızı bitiriyor! Haydi hayırlısı...

Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılma ihtimaline karşı Milli futbocu Cenk Özkaçar'ı kadroya katmak istiyor.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Fransız Kulübü Lyon'un yöneticileriyle Cenk Özkacar'ın bonservisi için bir görüşme yapacağı öğrenildi. Artık A Milli Takım forması giymeye de başlayan 22 yaşındaki stoper, Valencia'da kiralık olarak oynuyor. İspanyol kulübü, satın alma opsiyonuna sahip ve bunu kullanmaya çalışacak. Ancak Galatasaray cephesi hem Cenk'le hem de Lyon'la anlaşıp, Valencia'nın bu transferdeki tüm yollarını kapatmaya kararlı.

Eğer Lyon, uygun bir bonservis talebinde bulunursa, Sarı-Kırmızılılar Cenk'le de anlaşıp söz kesmeye çalışacak. Böylece Dünya Kupası'nda Danimarka formasıyla yıldızını parlatan Nelsson'un Sevilla'ya olası satışına da tedbir alınmış olacak. Galatasaray, genç savunmacının satışından 20 milyon Euro gibi bir gelir bekliyor.

Ekonomik sorunları olan ve finansal fair-play kurallarından dolayı büyük transfer yapamayan Valencia, Cenk'in kiralama bedeli olarak Olimpik Lyon kulübüne 500 bin avro verdi. Türk futbolcunun satın alma opsiyonunun sezon sonunda kullanılması halinde bonservis bedeli 5 milyon avro olacak.

Cenk Özkaçar Kimdir?

Valencia takımında stoper mevkinde forma giyen Cenk Özkaçar, 06 Ekim 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda olan Cenk Özkaçar, sol ayağını kullanmaktadır. Genç futbolcu bu sezon ilk 11'de bir kez, toplamda 3 kez Valencia forması giydi.