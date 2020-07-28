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Aktüel

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik tır kuyruğu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:46:09 -
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik tır kuyruğu

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve çeşitli eşyaları taşıyan tırlar uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile çeşitli eşya taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Buradan, Suriye tarafındaki Babülhava ile aradaki bölgeye giden tırların yoğunluğu nedeniyle, 3 kilometrelik kuyruk oluştu.

Sınır kapısından tırların çıkışları kontrollü yapılıyor.

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