Ciltteki kahverengi lekelerden kurtulmak için yöntemler

Cildinizin herhangi bir yerinde oluşan kahverengi lekelere hiperpigmentasyon denir. Hiperpigmentasyon cildin bazı bölgelerinde normalden fazla melanin üretilmesiyle ortaya çıkar. Vücudumuzdaki melanin gözlere, cilde ve saçlara rengini veren renk hormonu olarak kabul edilir.

Bu lekelerin geçmesi için retinol, ezelaic, hidrokinoni C vitamini ve E vitamini gibi antioksidan içeren kremler tercih edilebilir. Bunun için uzman bir doktora başvurmak ve kullanılması gereken kremleri öğrenmek gerekir.

Cilt lekeleri nasıl geçer?

Vücutta oluşan lekeler için ise uygulanacak diğer bir yöntem ise limon suyudur.

İşte bu sorunu evde doğal ürünlerle tedavi etmeniz için yöntemler

Limon suyu

Limon suyu, kahverengi lekelerinizden kurtulmak size için yardımcı olabilir çünkü asidik yapısı sayesinde cilt lekelerini ağırtma özelliği vardır. Ayrıca Yumuşak, temiz ve güzel bir cilt görünümü içinde faydası olacaktır.

Sadece etkilenen alan üzerinde doğrudan taze limon suyu uygulayın. Soğuk su ile durulamadan önce 30 dakika kadar bekletin. Olumlu sonuçlar fark etmek için iki ay boyunca günde iki kere uygulayın. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, limon suyunu; su, Gülsuyu ya da bal ile karıştırarak uygulayın.

Bir diğer uygulama yöntemide, limon suyunu şeker ile karıştırıp koyu bir kıvam elde ederek macunsu bir yapıda uygulama yapmaktır.

Ayran

Ayran içinde barındırdığı laktik asid sayesinde kahverengi lekeleri temizlemede yardımcıdır, ayrıca pul pul olan kurumuş bir cilt içinde faydalıdır.

Bir pamuk kullanarak kahverengi lekelerinizin üzerine ayranı uygulayın. Su ile temizlemeden önce bir kaç dakika bekleyin. Sivilceli ya da yağlı bir cilde sahipseniz uygulamadan önce ayranın içine biraz limon koyabilirsiniz.

Başka bir seçenekte 4 çay kaşığı limon suyuna 2 çay kaşığı domates suyu ekleyin ve kahverengi lekelerinize uygulayın.

Sonuçlardan memnun kalmanız için günde bir ya da iki defa deneyin.

Cilt lekeleri için ne yemeli?

Cilt lekelerinden kurtulmanın en güzel yolu antioksidan içeren besinler tüketmektir. Özellikle çilek, kivi, domates tüketerek C ve E vitamini eksikliklerinizi giderebilirsiniz.