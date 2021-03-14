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Sağlık Cilt yanığına ne iyi gelir?
Sağlık

Cilt yanığına ne iyi gelir?

Yanık acısına nelerin iyi geldiği merak ediliyor. Yanıklara evde anında müdahale etmek amacıyla birçok kişi, cilt yanığına nelerin iyi geldiğini araştırmaya başladı. Cilt yanığını evde tedavi etmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Peki, Cilt yanığına ne iyi gelir? Yanığa evde müdahale etmek için kullanılan yöntemler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 21:33:00 -
Cilt yanığına ne iyi gelir?

Yanıklar; ısı, güneş, elektrik ya da çeşitli kimyasallara maruz kalma sonucunda meydana gelen doku hasarları olarak bilinir.

Küçük ve yüzeysel yanıklarda, evde uygulayabileceğiniz müdahalelerden sonra günlük yaşantınıza devam etmeniz mümkün. Bunun haricinde, yanık geniş bir bölgeyi kapsıyor ya da derin dokuları etkiliyorsa, acil olarak bir sağlık kurumuna gitmeniz gerekmektedir.

Cilt yanığına ne iyi gelir?

Yanık acısına nelerin iyi geldiği merak ediliyor. Birinci derece yanıklar ve ikinci derece yanıklar, çapları yaklaşık 6 -7 cm’den küçük olduğu müddetçe evde tedavi edilebilmesi mümkündür. Yanık acısını geçirebilecek ve yanığın mikrop kapmasını engelleyebilecek evde yapılabilen müdahaleler şu şekilde;

Buzlu olmayan soğuk su; küçük bir yanık olduğunda yapmanız gereken ilk şey, yaklaşık 20 dakika boyunca yanık alanını serin suda tutmanız gerekir.

Serin kompresler; yanık bölgesinin üzerine yerleştirilen serin bir kompres veya temiz ıslak bez, ağrıyı ve şişmeyi hafifletir.

Antibiyotikli merhemler; antibiyotikli merhemler ve kremler enfeksiyonları önler.

Aloe vera; aloe vera, genellikle “yanık bitkisi” olarak bilinir. Çalışmalar, aloe veranın birinci ve ikinci derece yanıkların iyileşmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Bal; bal bir anti-enflamatuardır ve doğal olarak antibakteriyel ve antifungal özelliği bulunur. Dolayısıyla eski zamanlardan beri yara ve yanık tedavisinde tercih edilir. 

Güneşe maruz kalımı azaltmak; yanık bakımında en önemli şeylerden biri, yanığın güneş ışığından uzak tutulmasıdır.

Kabarcıklara dokunmamak; yanık oluştuktan birkaç saat sonra, cildinizde blister de denen içi su dolu kabarcıklar ortaya çıkacak. Blisterleri kesinlikle patlatmayın ve onlara dokunmayın. Aksi takdirde enfeksiyon kapma olasılığınız artacaktır.

Hafif bir ağrı kesici almak; hafif yanıklar da bulundukları bölgelere göre ağrı ve acıya neden olabilmektedir. ibuprofen ya da naproksen etken maddelerini barındıran ağrı kesicileri kullanmanız doğru olacaktır.

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