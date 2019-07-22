Cilt temizliği nasıl yapılır? Cilt bakımı evde nasıl yapılır?

Medikal cilt bakımı, cildin temizliği ve sağlıklı görünümünü sağlamak amacıyla, uzmanlar tarafından dermokozmetik ürünler kullanılarak yapılan bakımlardır. Medikal cilt bakımında amaç; gözeneklerin temizlenmesi, cilde oksijen sağlanması, parlaklık, canlılık ve tazelik verilmesi, lenf drenajı ile toksinlerin atılmasıdır. Böylece cildiniz temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Kolayca evdeki malzemelerle yapabileceğiniz içerdiği vitaminlerle cildinizi besleyen, gözaltı morluklarına iyi gelen ve cilt leke görünümünü azaltan cilt bakımı. (Tonik, Peeling, Maske). Sadece Salatalık, Havuç, Bal, Limon ve Pirinç Unu kullanarak dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Akneli, kuru ve hassas ciltler peeling aşamasını atlayıp diğer aşamaları uygulayabilirsiniz.