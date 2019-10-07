Cilt sarkmasına iyi gelecek maskeler! Yüz sarkmasına doğal çözüm nedir? Yüz sarkmasında yapılacak egzersizler!

Cildimizdeki kırışıklık ve sarkmaların görünümünü hafifletmek, daha gergin bir cilde kavuşmak için botoks etkisi gösteren tamamen doğal içerikleri sayesinde sağlığımızı da tehdit etmeyen maske tariflerine birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Yanak, gıdı ve yüzümüzün diğer yerlerinde beliren sarkmaları toparlamak için kullanacağımız bu maskeler Aynı zamanda cildimizi nemlendirip, esneklik kazandıracaktır.

Yüz sarkmasına iyi gelen maskeler;

1 adet yumurtanın sarısı, 1 tatlı kaşığı süt kaymağı, 1 çay kaşığı arı sütü, 1 tatlı kaşığı tereyağını karıştırdığımız bu maskeyi önce cildimizdeki sarkık bölgeye ardından da yüzümüzün bütününe sürelim. 20 dakika bekleyip durulayalım.

Bir adet elmanın suyu, 1 tatlı kaşığı bal, çeyrek limonun suyu, 1 adet yumurta akı ile elde ettiğimiz bu maskeyi tüm yüze masaj yaparak sürüp 1 saat bekletelim.

İki çay kaşığı kakao, 1 çay kaşığı balmumu, bir çay kaşığı portakal yağı, bir çay kaşığı limon yağı,yarım çay bardağı su, benmari usulde eritelim, gece yatmadan önce cildimize sürelim.

1 yemek kaşığı ılık süt, 1 paket yaş maya, karıştırıp elde ettiğimiz bu maskeyi yüzümüze uygulayalım Maske cildimizde kuruduğunda tekrar maskeyi yüzümüze sürelim. Yani 2 kat olacak şekilde maskeyi uygulamamız gerekiyor. Yüzümüzü duraladıktan sonra temiz bir beze sardığımız buz küplerini cildimize 5 dakika boyunca masaj yapalım.

Yüzü gerecek egzersiz hareketleri;

*Ağzınızı hava girip çıkmayacak şekilde kapatın. Önce üst dudağınıza içeriden hava verin. Daha sonra sağ yanağınıza ve sol yanağınıza sırasıyla hava ile doldurun. Günde 15 defa bu egzersizi uygulayın.

*Ağzınızı hava ile doldurun ve gargara yapar gibi ağzınızı içerisinde dolaştırın.

*Dudaklarınızı O şeklinde küçük bir delik varmış gibi açın. Daha sonra hava üfleyin.

*Yanaklarınızı içeriye doğru çekin ve yüzünüz balık şekline gelsin. Bu egzersizi 10 defa yapın.

*Yüzünüzü yukarıya bakar gibi kaldırın ve tavan doğru hava üfleyin.

*Ağzınızı açabildiğiniz kadar açın. Yüz kaslarınızın gergin olduğunu hissedeceksiniz.

*Avuçlarınızı alnınıza yerleştirerek, içeriden dışarıya doğru esnetin.