Cilt neden kırışır?

Kırışıklık, sadece yaş ilerledikçe gerçekleşen bir cilt problemi değildir. Cildin maruz kaldığı bazı etkenler dolayısıyla cildiniz beklediğinizden de erken kırışabilir. Sizler için cildin kırışmasına sebep olan faktörleri araştırdık.

İşte cildin kırışmasına sebep olan faktörler...

YAŞLANMA

Yaş ilerledikçe cilt hücreleri daha yavaş bölünür ve cildin iç katmanı incelmeye başlar. "Dermis" olarak adlandırılan bu katman cildin sarkmasını, kırışmasını ve çizgiler oluşmasını engeller. Yaşlandıkça cilt nem tutma ve yağ üretme yeteneğini kaybeder, tüm bu nedenler de kırışıklık oluşumuna katkıda bulunur.

GÜNEŞ IŞIKLARI

Güneş ışıkları cildimize zarar verir ve bu zararda kırışıklıklara neden olur. Güneşten korunmak için yaz - kış güneş koruyucu etkili kremler kullanmak ve saat 10.00 ve 16.00 arası güneş ışıklarına direk maruz kalmamak gerekir.

SİGARA İÇMEK

Kolajen, cildin yaşlanmasını önleyen, kırışıklık oluşmasını engelleyen, saçları ve tırnakları güçlendiren bir aminoasittir. Sigara tüketimi vücuttaki kolajen üretimini engeller, bu yüzden kırışıklık oluşumu artar.



YÜZ KASI KASILMALARI

Kaşlarınızı çatarken oluşan kırışıklıklar, göz çevresindeki kırışıklıklar yüz çevresindeki kasların kasılmasıyla oluşan kırışıklıklardır. Gülmek, sinirlenmek, kaşları çatmak, gözleri kısarak bakmak bu kırışıklıkların belirginleşmesine neden olur.

yasemin.com'un haberine göre...