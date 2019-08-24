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Cilt lekelerini gidermenin doğa yöntemleri Cilt lekesi nedir? Cilt lekesi nasıl geçer?

Cilt lekeleri erkeklerde de görünse de genelde kadınların korkulu rüyasıdır. Melanin pigmentinin ciltte birikmesiyle ortaya çıkan cilt lekeleri, kimyasal ürünler, kozmetik ürünleri, solaryum gibi doğal olmayan bronzlaşma nedeniyle de meydana gelir.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:34
Cilt lekelerini gidermenin doğa yöntemleri Cilt lekesi nedir? Cilt lekesi nasıl geçer?

Peki cilt lekelerinden kurtulmanın yolu yok mu? Elbette var ve bu yazımızda cilt lekelerinden kurtulmanın doğal yollarını okuyucularımız için paylaşacağız.

CİLT LEKELERİ NERELERDE OLUŞUR

Cilt lekeleri genel olarak çene altı, alın ve yanak bölgelerinde meydana gelir. Bu lekelere muhatap olan kişilerin cilt temizliğine önem vermesi gerektiği gibi kozmetik ürünlerinin kullanımından sonra da ekstra bir temizlik yapması gerekmektedir. Cilt lekelerinden kurtulmak için tıbbi yöntemler olsa da evde hazırlayacağınız doğal maskelerler de cildinizdeki lekelerden kurtulabilirsiniz.

İŞTE O DOĞAL YÖNTEMLER

  • Cilt lekelerinin giderilmesinde en bilindik yöntem maydanoz maskesidir.

Bir demet maydanozu doğrayarak kaynayan suyun içine atın. 15 dakika kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Soğumaya bıraktığınız maydanoz suyunun üzerine 5 yemek kaşığı limon suyu dökün. Hazırladığınız karışımı bir şişeye dökün. Her gün pamuk yardımıyla cildinize sürün.

  • Cilt lekelerinin temizlenmesi için bir diğer yöntem ise yoğurt ve kafur maskesidir.

2 çorba kaşığı maydanoz ezmesi, 1 çorba kaşığı kâfur yağı, 2 çorba kaşığı rendelenmiş salatalık, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı kil ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan cam kaseye koyarak güzelce karıştırın. Akabinde ise hazırladığınız kürü lekeli bölgeye sürün. Kuruduktan sonra ılık suyla yüzünü temizleyin.

  • Cilt lekelerinin giderilmesinde yardımcı karbonat maskesi

1 çay kaşığı karbonat ile 1 çorba kaşığı yoğurdu iyice karıştırın. Daha sonra lekeli bölgeye karışımı sürün. 15 dakika sonra ılık suyla sürülen bölgeyi temizleyin.

  • Zerdeçal Maskesi

1 yemek kaşığı zerdeçalı, sütü, limon suyunu, yoğurdu ve Hindistan cevizi yağını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha sonra lekeli bölgeye dairesel hareketlerle ovun. Haftada bir ya da iki defa uygulamanız yararınıza olacaktır.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:34
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