Cilt lekelerinden kurtulmanın yolu

Toplumda en sık karşılaşılan lekelerden biri olan melazma, yanaklarda özellikle güneş gören yerlerde, alında, çenede sıkça görülebiliyor. Melazma için çeşitli risk faktörleri olduğunu söyleyen Medicana Konya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, bu risk faktörleri arasında koyu deri tipi, aile öyküsü varlığı, gebelik, hormonal tedaviler, endokrin hastalıklar, güneş maruziyeti, güneşe maruz kaldıktan sonra leke oluşumuna yol açan ilaç kullanmanın bile sebep olabileceğini söyledi. Kullanılan antiepileptik ilaçlar ya da antibiyotiklerin bile güneşe maruz kaldıktan sonra leke oluşumuna yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Nursel Dilek, “Deride leke oluşumuna neden olan birçok sebep vardır. Lekeler, melanositlerde melanin pigmenti üretiminin artmasıyla veya melanositlerin sayıca artmasıyla olabileceği gibi başka birçok nedene bağlı da oluşabilir. Lekeler enfeksiyonlar, ilgili bölgenin kronik irritasyonu, kimyasallar, iş ortamında veya hobilere bağlı maruz kalınan maddeler gibi birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Çeşitli sebeplerle kullanılan bazı ilaçlar veya demir gibi metaller deride birikerek leke oluşturabilir” dedi.

“Yaz aylarında leke tedavisi yapılmamalı”

Medicana Konya Hastanesi Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, “Yaz aylarında ultraviyolenin etkisiyle birlikte tedavinin başarısı azalmakta ve hatta lekeler artmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında leke tedavisi yapılmamalıdır. Melazma tedavisine başlamadan önce hasta güneş kremleri kullanımı hakkında bilgilendirilmeli ve güneş kremi kullanmadan bu tedavinin başarıya ulaşamayacağı söylenmelidir. Tedaviye başlanmadan önce hastada lekeye neden olan hastalık, ilaç kullanım öyküsü, iş ya da hobi gibi nedenlerle herhangi bir kimyasalla temas varsa bu sebepler ortadan kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Leke tedavisinin alanında uzman hekimler tarafından yapılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nursel Dilek, “Leke tedavisine başlamadan önce hastanın dikkatlice anamnezinin alınması önemlidir. Anamnez ve muayene doğrultusunda lüzum halinde gerekli tahliller yapıldıktan sonra leke tedavisine başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Melazma tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri

Melazma tedavisinde çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Kremler, kimyasal soyma, lazer tedavileri ve mezoterapi gibi leke tedavisinde farklı kombinasyonlar şeklinde kullanılabilir. Her bir kombinasyon ve tedavi süresi hastaya ve lekeye göre belirlenir. En sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri de krem tedavisidir. Kullanılan bu ürünler melanin üretimini enzim seviyesinde inhibe eder, melanin transferini azaltır, melanin olgunlaşmasını inhibe eder, keratinosit turneverini artırarak lekelerin azalmasını hedefler. Kremlerle tedavi süresi 3 ay hatta daha uzun olması tedavi başarısını artıracaktır. Melazma tedavisinde bir diğer seçenek ise kimyasal soyma işlemidir. Peeling olarak bilinen bu yöntemde kullanılan ürünler çok önemlidir. Peeling uygulamada uygun hasta seçimi, işlem sonrası uygun cilt bakımı sağlanarak iyi bir kozmetik sonuç elde edilir. Peeling uygulamada uygun ürün ve uygun hasta seçimi önemlidir. Peeling uygulamada en sık karşılaşılan yan etkiler, deride ton farkı oluşması, enfeksiyonlar, 3 haftadan fazla süren eritem, alerjik reaksiyonlardır. Koyu tenlilerde bu işlemler yapılırken istenilen sonucu elde etmek için daha dikkatli olmak gerekir” dedi.

“Hastanın lekesine ve cilt tipine göre lazer cihazları belirlenmeli”

Leke tedavisinde günümüzde en çok tercih edilenin lazer tedavileri olduğunu vurgulayan Dilek, diğer leke tedavilerinde olduğu gibi burada da tedavide başarılı olmak için uygun hastaya, uygun cihazın seçiminin öneminden bahsetti. İşlemin ehil ellerde yapılması gerekliliğinden bahseden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi leke tedavisinde elimizi güçlendirdi ve tedavi başarımızı artırdı. Bu anlamda leke tedavisinde son yıllarda sıkça yaptığımız uygulamalardan biri de mezoterapidir. Lekeli ciltler için mezoterapi ürünleri uygulamaktayız. Lekeler için mezoterapiyi tek başına uygulayabildiğimiz gibi lazer tedavileriyle de kombine bir şekilde uygulamaktayız” diye konuştu.

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