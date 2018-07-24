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Cilt lekeleri için sirke nasıl kullanılmalıdır?

Cildin sağlıklı ve güzel görünmesinin en büyük engellerinden biri cilt yüzeyinde oluşan lekelerdir. Lekelerin oluşması birden fazla nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

24 Temmuz 2018 Salı 00:01
Cilt lekeleri için sirke nasıl kullanılmalıdır?

Sirkenin (özellikle elma sirkesinin) içeriğinde bulunan özel maddelerin etkin hale gelmesiyle cilt lekelerindeki azalma ciddi boyutlara ulaşır.

Lekeler tamamen geçmese bile sirke uygulamasıyla bu lekelerin oldukça açıldığını söylemek mümkündür.

Sirke ile cilt lekelerinin tedavi edilmesi için oldukça basit bir işlem basamağı izlenmelidir.

Cilt lekelerinin olduğu bölgeler net şekilde belirlendikten sonra elma sirkesi bu bölgelere bir parça pamuk ya da temiz bir tülbentle sürülür.

Elma sirkesinin lekelerin olduğu bölgelere özellikle gece yatmadan önce sürülmesi, daha sonra da sabaha kadar yıkanmaması tavsiye edilir.

Bu sayede elma sirkesinin cilt yüzeyinde uzun bir zaman kalması ve cilt tarafından emilmesi sağlanmış olur.

Elma sirkesinin cilt yüzeyinde alerjik reaksiyona neden olma riski vardır. Bu risk tüm cilt tiplerinde bulunmamakla birlikte özellikle hassas özellikteki ciltlerde sık görülür.

Bu nedenle elma sirkesinin cilt lekeleri tedavisinde kullanım aşamasında en garanti yol elma sirkesi ile suyun eşit miktarda karıştırılmasıdır.

Eşit olarak karıştırılan elma sirkesi ile su bir parça pamuk ya da temiz bir tülbentle lekelerin üzerine sürülür ve sabaha kadar beklenir. İlk kullanımdan sonra bir süre beklemek en iyisidir.

Eğer ciltte kızarıklık ya da batma tarzında şikayetler oluşursa elma sirkesinin cilt tipi için uygun olmadığı anlaşılmalı ve kullanımı devam ettirilmemelidir.

Elma sirkesinin leke tedavisinde her gün düzenli kullanımı tavsiye edilir. Ancak bu tavsiye herhangi bir cilt sorununun yaşanmadığı durumlar için geçerli olup alerjik durumlarda kullanımı en kısa sürede bırakılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 00:01
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