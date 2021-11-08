Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Doğal maske tarifi

Mevsim değişiklikleri, olumsuz hava şartları ya da düzensiz beslenme sonucunda tıpkı vücudumuz gibi cildimiz de bazı değişimler gösterebilir. Bu değişimler arasında ciltlerde kurumadır. Kuruyan cilt ise, sağlıksız ve mat bir görünüme neden olur. Cildin aşırı nem kaybetmesi sonucu oluşan kuruluk problemi, başlangıçta çok önemli gibi görülmese de doğru tedavi uygulanmadığı sürece cildin zamanla tahriş olmasına neden olur.

Cilt kuruluğu, çevresel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi A vitamini eksikliğinden dolayı da ortaya çıkabilir. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye, A vitamini içeren besinleri bolca tüketmenizide tavsiye ederiz.

Antioksidan ve nemlendirici gücü sayesinde kuru ciltler için adeta bir kurtarıcı niteliğinde olan bal, aynı zamanda tahriş olmuş cildi iyileştirme ve yenileme etkisine sahiptir. Hızlı bir yumuşaklık hissi için bu tarifi rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Cilt kuruluğuna iyi gelen maske tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı zeytinyağ

Hazırlanışı

Bir kap içerisinde bal ve zeytinyağını homojen hale gelen kadar karıştırın ve kuruluk problemi yaşadığınız bölgeye hafif hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 30 dakika beklettiğiniz karışımı ılık su ile iyice durulayın. Daha etkili sonuç almak için bu işlemi duştan önce uygulayabilirsiniz.